Jeux d’arcade Apple avec liste de prise en charge des contrôleurs 2022 (mise à jour)

Les services d’abonnement pour les jeux existent depuis longtemps. L’un des modèles d’abonnement populaires pour mobile est Apple Arcade. Vous pouvez en savoir plus sur Apple Arcade en vous rendant ici.

Maintenant, lorsque vous prenez une liste de tous les jeux disponibles sur Apple Arcade, vous remarquerez que certains jeux sont plus faciles à jouer en utilisant simplement les commandes de l’écran tactile. Cependant, il existe un bon nombre de jeux plus faciles à jouer avec des contrôleurs de jeu. Jetons un coup d’œil à la liste de tous les Apple Arcade Games avec prise en charge des manettes.

L’utilisation d’un contrôleur Bluetooth lors de la lecture de divers jeux d’aventure, d’action ou de course est préférable à l’utilisation des commandes de l’écran tactile. Avant de passer à la liste des jeux, vous devez savoir quel contrôleur prend en charge les jeux Apple Arcade. Il existe plusieurs contrôleurs prenant en charge Apple Arcade, et voici la liste.

Manette sans fil Playstation DulaShock4

Manette sans fil Playstation DualSense

Manette Filaire Rotor Riot

Steelseries Nimbius+

Manette sans fil Xbox

Jeux d’arcade Apple avec prise en charge des manettes

Maintenant que vous connaissez les contrôleurs qui prennent en charge les jeux Apple Arcade, il est temps de dresser la liste des jeux. Si vous aimez jouer à des jeux mobiles avec une manette, cette liste va vous aider. Il existe de nombreux jeux qui valent la peine d’être joués avec des contrôleurs par rapport aux seuls contrôles tactiles. Il existe un tas de jeux dans Apple Arcade qui prennent en charge les contrôleurs. Voici la liste.

Jeux d’action sur Apple Arcade

Twister à air

L’Odyssée d’Alto : la cité perdue

Oiseaux en colère rechargés

Beurre Royal

Castlevania : Grimoire des âmes

Château de Crossy Road

Sortir du Gungeon

Chevalier déchu

Grenouille dans Toy Town

HÉROS

foutaise

Lave chaude

Bagarres LEGO

Monomaux

Ferme de cauchemar

Pas de retour à la maison

Course Populus

Coup de poing Planète

Rayman Mini

Assaut spatial Redout

Jack samouraï

Coeurs sauvages de Sayonara

Grattoirs

Shinsekai dans les ténèbres

Tir – ShockRods

Ville de skate

Étiquette de surfeurs de métro

Journée super bissextile

Super méga Mini Party

Survie 7

Choses qui se bousculent

OVNI sur bande : premier contrat

Monde des démons

Rouleaux zombies : Pinball Heroes

Jeux d’aventure sur Apple Arcade

Alba : une aventure avec la faune

Fête Badland

Baldo

Au-delà du bleu

Épée noire

Craquements

Décoloré

Caveau apocalyptique

Aux Bermudes

Game of Thrones : L’histoire des corbeaux

Dorures

Auto-stoppeur – Un jeu mystère

Jenny LeClue – Detectivu

Cavalier Jon

LEGO : le parcours du constructeur

Réaliste : Chapitre 1

Chevaliers de marbre

Machine à meurtre et mystère

Mutazione

Nécrobariste

Neversong

Nouvelle cabine

Prochain arrêt nulle part

Corne de mer 2

Corne de l’océan : donjon de Chronos

Opérateur 41

Pèlerins

Shantae et les sept sirènes

Sasquatch sournois

Au sud du cercle

Bob l’éponge : la poursuite de Patty

Espion

Étoile récupérée

Quête de cachette !

Stèle

Voiles échouées

Tangel Twoer

Le complot de Bradwell

L’Atlas des Collages

Le dernier feu de camp

La berceuse de la vie

La Mosaïque

Le sentier de l’Oregon

The Pathless – Une aventure mythique

Les survivalistes

Chemin de la tortue

Wonderbox : le créateur d’aventures

Jeux occasionnels et familiaux sur Apple Arcade

Univers de la fusée ChuChu

Maman Cuisine : Cuisine !

Tombe confortable

Pic Dodo

Fermez-le !

Héros en devenir

Hexoflip : le casse-tête d’action

Rois du château

Loud House : hors de contrôle

MasterChef : cuisinons !

Symphonie mentale

Mon Bowling 3D+

PAC-MAN Party Royale

Foule peinte

Règne : au-delà

Oups secret !

Histoires solitaires

SP!NG

Taiko no Tatsujin Pop Tap beat

L’assistant du flipper

Wurdweb

Soirée flipper zen

Jeux de réflexion sur Apple Arcade

Un repli

L’expédition d’un monstre

Vous tous

Doodle Dieu Univers

Frénétique : heures supplémentaires

Frogger et les ruines grondantes

Meule

DANS LA PLUPART

Lumen

Jardin collecteur

Moonshot – Un voyage à la maison

NUTS : un mystère de surveillance

L’heure du conte du chat de Simon

Explosion de flèche

Battement de Tetris

Lacets de mots

Jeux de course sur Apple Arcade

Interception d’agent

Asphalte 8 Airborne+

Course de détonation

Équipement Club Stradale

Marble It Up: Mayhem!

Course sonique

Démons de la vitesse

Route super impossible

Entraînement de distorsion

Courses de charrettes emballées

Jeux de rôle sur Apple Arcade

Fantastique

Roundguard

Star Trek : Légendes

Tours d’Everland

Libérez la lumière

Yaga » Le conte folklorique du jeu de rôle

Jeux sur le thème du sport sur Apple Arcade

Base-ball balistique

Sports de grande envergure

FOOTBALL DE CHARRUA

Clap Hero : Golf

Le cricket à travers les âges

NBA 2K20 Édition Arcade

NBA 2K22 Édition Arcade

Jeux de stratégie sur Apple Arcade

Décohérence

Ligue du Roi II

Legends of Kingdom Rush – RPG

Batailles LEGO Star Wars

Par la route

Règne rouge

Terre de l’espace

Commandants stellaires

Ceci conclut la liste de tous les jeux sur Apple Arcade prenant en charge les contrôleurs. Comme c’est le cas avec ces listes de jeux, vous pouvez vous attendre à ce que de plus en plus de jeux soient ajoutés à Apple Arcade et même espérer voir apparaître certains jeux pris en charge par le contrôleur. Pour déterminer si un jeu prend en charge une manette, vous verrez une icône de manette sur la page de la boutique du jeu sur l’App Store. Cette icône indique que le jeu prend immédiatement en charge la prise en charge du contrôleur.

