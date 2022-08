Il y a trois ans, Apple a cessé de vendre le livre de Jony Ive « Designed by Apple in California »

En 2016, Apple a étonnamment publié un livre physique intitulé Conçu par Apple en Californie, qui contenait de nombreuses photos de produits Apple créées par Jony Ive. En 2019, j’ai quitté l’entreprise et Apple a cessé de vendre le livre après cela. Bien qu’il soit assez cher, le livre était certainement l’un des produits les plus différents qu’Apple ait jamais sortis – et je suis content d’avoir pu en acheter un.

Quand le livre Conçu par Apple en Californie a été publié, la société a également partagé une vidéo racontée par Jony Ive dans laquelle l’ancien chef du design d’Apple explique ce qui a motivé la création du livre. Selon Ive, le livre capture des transitions étonnantes et des changements choquants au fil des décennies avec des photos de produits et la façon dont certains d’entre eux sont fabriqués.

Conçu par Apple en Californie était disponible en deux tailles différentes, mais avec exactement le même contenu. Il était au prix de 199 $ / 299 $ selon la taille, ce qui a donné lieu à de nombreuses blagues sur la façon dont Apple pourrait même créer un livre qui coûte si cher.

Et bien que pratiquement tout le livre soit composé d’images, il y a une courte introduction écrite par Jony Ive. Là, je détaille que le livre est une « représentation de notre travail ». Conçu par Apple en Californie commence avec l’iMac G3 de 1998 (l’un des produits les plus emblématiques d’Apple) et va jusqu’à l’Apple Pencil, qui a été introduit en 2015.

Malheureusement, tous les produits n’étaient pas inclus dans le livre. Ive dit que la décision de « s’arrêter quelque part » ou de ne pas inclure une œuvre spécifique était « fantastiquement difficile ».

Qu’y a-t-il de si spécial dans ce livre ?

Bien que le but principal du livre soit de montrer l’histoire des produits Apple à travers des images, Conçu par Apple en Californie montre également des images d’outils et de machines utilisés dans le processus de développement de produits.

Certaines de ces images n’ont jamais été vues auparavant, et d’autres sont simplement agréables à regarder – comme une photo qui montre la machine utilisée pour fabriquer les bords chanfreinés polis de l’iPhone 5.

Mais même les images régulières sont étonnantes à regarder, car vous pouvez clairement remarquer qu’Apple a utilisé des normes d’impression de haute qualité qui font ressortir et briller les couleurs.

Il y a aussi une photo vraiment intrigante d’un iPhone de première génération complètement rayé et bosselé. Serait-ce l’un des premiers iPhones jamais construits, photographié des années plus tard ?

Mise à jour rapide : l’iPhone sur la photo appartient à Evans Hankeyqui est maintenant vice-président du design industriel chez Apple.

Soit dit en passant, le livre contient une erreur stupide car il répertorie l’iPad de première génération comme un produit de 2009, lors de son introduction en 2010.

Y aura-t-il une deuxième version de ce livre ?

Conçu par Apple en Californie était clairement un hommage non seulement à Steve Jobs, mais à Jony Ive. Lorsque le livre a été introduit en 2016, son objectif n’était pas clair. Cependant, après que j’ai quitté Apple, le livre avait plus de sens que jamais. C’était une façon d’honorer les décennies de travail d’Ive chez Apple, qui ont abouti à des produits emblématiques que nous n’oublierons jamais.

Je ne pense pas qu’Apple publiera un jour une deuxième version de ce livre, mais j’aimerais vraiment voir une nouvelle édition dans quelques décennies montrant comment les choses ont évolué depuis 2015.

Qu’en pensez-vous? Avez-vous pu acheter une copie de Conçu par Apple en Californie? Souhaitez-vous voir une nouvelle édition dans le futur ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

