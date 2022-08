Les nouvelles qualités standard ClearMR de VESA affichent la clarté du mouvement et pourraient remplacer les caractéristiques de temps de réponse du moniteur

Dans le contexte : la plupart du temps, les fabricants de moniteurs annoncent des valeurs de temps de réponse des pixels qui sont carrément inutiles et trompeuses. La Video Electronics Standards Association (VESA) espère aider les consommateurs à prendre de meilleures décisions d’achat à la volée grâce à son nouveau programme de certification ClearMR. Cependant, vous devez toujours faire des recherches appropriées et lire des critiques indépendantes avant d’acheter un écran.

La Video Electronics Standards Association (VESA) a annoncé ClearMR, un nouveau programme de certification d’affichage pour mesurer les performances de clarté du mouvement. Le programme et les logos ClearMR s’appliquent aux écrans LCD et auto-émissifs (OLED, microLED), y compris les moniteurs, les téléviseurs, les ordinateurs portables et les tablettes.

La plupart des fabricants de moniteurs n’annoncent actuellement que les temps de réponse des pixels gris à gris dans le meilleur des cas, ce qui peut être trompeur pour plusieurs raisons. Les entreprises effectuent parfois des mesures avec des températures ambiantes élevées irréalistes en raison des temps de réponse qui s’améliorent considérablement au fur et à mesure que l’écran devient chaud. Ils sélectionnent également généralement le meilleur résultat plutôt que de faire la moyenne de plusieurs transitions G2G différentes.

Plus important encore, les fabricants de moniteurs de jeu effectuent généralement ces tests avec des paramètres d’overdrive exagérés, ce qui entraîne un dépassement massif des pixels (image fantôme inverse) et donc une qualité d’image considérablement dégradée. La nouvelle norme vise à fournir une meilleure mesure de la clarté du mouvement en mesurant le degré de flou d’une image en mouvement sur un écran donné plutôt qu’en annonçant uniquement une mesure basée sur le temps (temps de réponse des pixels).

Le logo de certification ClearMR comporte plusieurs niveaux de performances, de ClearMR 3000 à ClearMR 9000. Chaque niveau représente une plage de performances de flou de mouvement basée sur le rapport entre les pixels clairs et les pixels flous. Par exemple, ClearMR 5000 a une plage CMR (Clear Motion Ratio) de 45 à 55 fois (4500 à 5500%) plus de pixels clairs que de pixels flous.

Lors des tests, VESA utilise une caméra à grande vitesse, qui prend des photos d’un motif de test se déplaçant sur l’écran au fur et à mesure qu’il passe d’une image à l’autre. Lors de la certification, des limites sont imposées sur la dégradation, le dépassement et le sous-dépassement de la luminance maximale, tandis que le rétroéclairage stroboscopique est désactivé. Si un écran ne remplit pas toutes ces conditions, il ne peut pas se qualifier pour un logo ClearMR certifié VESA.

Actuellement, il n’y a qu’une poignée de produits certifiés ClearMR – le HP Omen 25i et quelques moniteurs LG (certains sont des déclinaisons spécifiques à une région qui fonctionnent de manière identique). Fait intéressant, l’écran OLED 48GQ900 de LG n’a obtenu qu’une certification ClearMR 7000. Les panneaux OLED modernes ont généralement des temps de réponse fantastiques en pixels sans avoir besoin d’overdrive, il sera donc intéressant de voir quel type d’affichage se qualifierait pour le niveau ClearMR le plus élevé (peut-être le QD-OLED AW3423DW d’Alienware avec un taux de rafraîchissement plus élevé ?).