Mount & Blade II: Bannerlord quitte l’accès anticipé et arrive sur consoles le 25 octobre

Très attendu: les fans attendent depuis plus d’une décennie la sortie complète du dernier RPG bac à sable de TaleWorlds Entertainment. Après une période d’accès anticipé de deux ans chaleureusement accueillie, Mount & Blade II: Bannerlord semble prêt pour les heures de grande écoute cet automne, et les moddeurs travaillent actuellement intensivement sur le jeu.

Mardi, dans le cadre de la Gamescom 2022, TaleWorlds Entertainment a publié une bande-annonce annonçant la sortie complète imminente de Mount & Blade II : Bannerlord. Le RPG et simulateur de combat sur le thème médiéval du monde ouvert quitte Steam Early Access et sera lancé sur les consoles PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series le 25 octobre. Les précommandes sont disponibles sur les consoles à partir d’aujourd’hui à 49,99 $.

Le développeur turc TaleWorlds a fait tourner les têtes pour la première fois lorsqu’il a sorti le premier Mount & Blade sur PC en 2008. Situé dans une région fictive mais non fantastique appelée Calradia, il fusionne le gameplay RPG bac à sable avec des mécanismes de stratégie en temps réel pour permettre aux joueurs de construire des armées, de gagner massivement batailles et influence les royaumes. Chaque personnage et faction majeur du jeu agit indépendamment du joueur, créant un monde fluide et un mode campagne imprévisible.

TaleWorlds a sorti une extension, Warband, en 2010 pour PC et consoles. Il a ajouté le multijoueur, la possibilité de gravir les échelons des factions et d’autres éléments dynamiques. Warband détient toujours une note extrêmement positive sur Steam.

La préquelle considérablement améliorée Bannerlord a fait face à une attente enthousiaste au cours de la décennie et plus depuis la sortie de Warband. Situé 200 ans avant le premier jeu, il présente un cadre basé sur le début du Moyen Âge.

Bannerlord ajoute des éléments de stratégie plus avancés comme des formations, des tours de siège, une IA de combat améliorée, un système de dialogue plus dynamique et une gestion plus approfondie du royaume. Il ajoute également des choses comme le vieillissement et la mort permanente pour ceux qui s’intéressent à un défi hardcore. Il a été lancé sur Steam Early Access en 2020, conservant une note de critique très positive.

Comme ses prédécesseurs, Bannerlord prend entièrement en charge le modding. Warband a reçu de nombreuses conversions totales (dont certaines sont devenues des packs DLC payants) qui ont apporté son gameplay à des décors fantastiques comme la Terre du Milieu et Westeros, ainsi qu’à des époques historiques comme le Japon féodal ou les guerres napoléoniennes. Les moddeurs développent déjà des ensembles similaires pour Bannerlord, bien qu’ils soient probablement uniquement sur PC.

Dans une annonce accompagnant la bande-annonce, le PDG de TaleWorlds, Armagan Yavuz, a déclaré que d’autres mises à jour seraient apportées à Bannerlord dans les mois suivant la sortie.