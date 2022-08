Quand chaque épisode de The House of the Dragon sera diffusé sur HBO Max

La nouvelle série de House of the Dragon est déjà parmi nous (enfin !), si bien que durant les prochaines semaines nous pourrons profiter chaque lundi d’un épisode sur HBO Max pour voir comment se déroule la succession conflictuelle du Roi Viserys I. Mais de combien de chapitres parle-t-on ? Quand sortira le dernier, le Season Finale ? Nous vous donnons plus de détails afin que tout soit parfaitement programmé.

House of the Dragon : la longue attente touche à sa fin

Trois ans se sont écoulés depuis que nous avons dit au revoir à Game of Thrones et à la grande polémique de son dernier épisode. Après 8 saisons longues et intenses, de nombreux fans ont été extrêmement déçus du dénouement de l’histoire, une fin dont on ne sait toujours pas avec certitude si elle coïncidera ou non avec les livres -puisque la fiction télévisée a fini par dépasser George RR Martin-, mais que son créateur pourrait bien changer au vu du mauvais accueil qu’il a eu.

La décision du nouveau roi des Sept Royaumes, le bannissement du bon Jon Snow, la folie soudaine de Daenerys… c’est peut-être l’accumulation de petites « mauvaises » décisions qui ont déçu les followers, peut-être la mort de la Mère des dragons la plus répudiée de toutes. Notre bien-aimé Targaryen était le favori de beaucoup, quelque chose qui peut aider d’une certaine manière à ce que House of the Dragon suscite l’intérêt des téléspectateurs.

Westeros vit. pic.twitter.com/Li1WXx2uqq — Maison du Dragon (@HouseofDragon) 18 juillet 2022

Et c’est que la nouvelle série HBO, sortie aujourd’hui, nous raconte dans une certaine partie les origines de la famille aux cheveux platine et les débuts de leur grande guerre civile, découvrant comment la lignée des seigneurs dragons s’en sortait plusieurs centaines d’années auparavant. tout ce qui s’est passé dans Game of Thrones.

Combien d’épisodes a-t-il et quand chacun est-il diffusé ?

Si vous êtes déjà accro après avoir regardé le premier chapitre, sorti aujourd’hui sur HBO Max (aux États-Unis en raison du décalage horaire, c’était hier, dimanche), nous vous dirons quand les suivants sortiront, combien d’épisodes nous sommes parler et quel jour la saison aura lieu.

La première saison compte un total de 10 épisodes, dont la diffusion est prévue pendant les mois d’août, septembre et octobre :

Chapitre 1 – Les héritiers du dragon – 22 août 2022

Chapitre 2 – 29 août 2022

Chapitre 3 – 5 septembre 2022

Chapitre 4 – 12 septembre 2022

Chapitre 5 – 19 septembre 2022

Chapitre 6 – 26 septembre 2022

Chapitre 7 – 3 octobre 2022

Chapitre 8 – 10 octobre 2022

Chapitre 8 – 17 octobre 2022

Chapitre 10 – 24 octobre 2022

Y aura-t-il une deuxième saison ?

Les producteurs de la série n’ont officiellement confirmé à aucun moment qu’il y aura une deuxième saison, même s’il faut s’attendre, en raison de la nature même de l’histoire, à ce que l’intrigue s’étende au-delà des 10 épisodes établis.

Déjà au mois de mai, la rumeur courait qu’on y travaillait en secret, mais, comme nous l’avons souligné, rien n’a été confirmé pour le moment. Nous supposons qu’ils attendront de voir comment ce premier sera reçu avant de s’aventurer dans la suite du projet, même si… est-ce que quelqu’un doute qu’il n’y en aura pas ?