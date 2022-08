L’Arabie saoudite donne son feu vert au rachat d’Activision-Blizzard

Cette année 2022 a commencé par briser les schémas du monde entier. Dans un geste inattendu, Microsoft a annoncé son intention d’acquérir Activision-Blizzard-King, un géant de l’industrie du jeu vidéo en proie à des scandales. Il s’agit, à l’heure actuelle, de la plus grosse acquisition dans le monde du jeu vidéo. Il est maintenant en pleine phase d’approbation par les organismes de réglementation sur d’innombrables marchés. Ce qui est intéressant, c’est qu’aujourd’hui une organisation vient d’approuver ledit achat, celui de l’Arabie Saoudite.

L’Arabie saoudite approuve l’achat d’Activision-Blizzard sans restrictions

Le message de l’Autorité générale de la concurrence saoudienne a indiqué qu’elle n’avait aucune objection à l’approbation de l’acquisition. L’approbation indique désormais que Microsoft n’aura aucun problème à vendre des jeux Activision Blizzard dans le pays à l’avenir.

L’Arabie saoudite est la première autorité de régulation à approuver l’acquisition de Xbox x Activision Blizzard. https://t.co/1N9AJNosVL pic.twitter.com/8HzrHGRgnY — Klobrille (@klobrille) 21 août 2022

Tous les pays où Microsoft souhaite vendre des produits Activision Blizzard doivent approuver l’acquisition, c’est pourquoi cet achat peut être retardé. Si un pays a un problème, Microsoft est susceptible d’avoir plus de discussions avec les autorités, de parvenir à des compromis et d’aller en justice si nécessaire. En fin de compte, si rien ne fonctionne, un pays individuel pourrait bloquer les produits dans son pays.

Le fabricant de Windows a déclaré qu’il paierait 68,7 milliards de dollars en espèces pour l’entreprise. La Federal Trade Commission (FTC) américaine étudie l’acquisition depuis fin janvier et ses décisions seront probablement cruciales pour Microsoft, puisque les États-Unis sont le plus grand marché pour les produits que Microsoft veut vendre.

En février, Microsoft s’attendait à ce que l’accord soit conclu en 2023, mais si les régulateurs prennent trop de temps, ce processus pourrait ralentir. Il fera sûrement l’objet d’un examen minutieux, car Microsoft est déjà très présent dans l’industrie du jeu via Xbox et Activision Blizzard contrôle de nombreux titres populaires, notamment Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush, entre autres.