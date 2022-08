La version bêta de MoviePass est lancée le 5 septembre avec trois niveaux à partir de 10 $ par mois

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La société qui refuse de mourir, MoviePass, a récemment mis à jour son site Web avec un compte à rebours et un ensemble de FAQ qui décrivent les détails de son MoviePass 2.0 récemment remanié. Entre autres choses, le service sera lancé dans un format quelque peu bêta avec des participants limités.

À partir de ce jeudi à 9h00 HAE, MoviePass commencera à accepter les demandes d’inscription à une liste d’attente pour le service reformaté. La fenêtre d’opportunité pour figurer sur la liste ne sera que de cinq jours – les demandes se terminent le lundi 29 août. Tout le monde peut rejoindre la liste, mais le service sera progressivement déployé dans certaines régions des États-Unis. Ainsi, certains utilisateurs pourraient ne pas pouvoir activer leurs comptes lors du lancement officiel du service le 5 septembre 2022, la fête du Travail.

MoviePass n’avait aucune information sur les zones qui auraient le premier accès, car il base le déploiement « sur le niveau d’engagement de la liste d’attente dans chaque marché ainsi que sur les emplacements des partenaires constructeurs d’exposition ».

Bien qu’il soit gratuit d’être sur la liste, il y a toujours des frais pour participer au programme bêta. Cette fois, la société semble viser un service à trois niveaux à partir de 10 $ par mois, les niveaux supérieurs coûtant 20 $ et 30 $ par mois. Cependant, la FAQ était très vague sur ce que fournissent précisément ces tarifs.

« Il y aura 3 niveaux de tarification », a écrit la société. « Les prix varieront en fonction de chaque marché, mais les prix généraux seront de 10 $, 20 $, 30 $. Chaque niveau recevra un certain nombre de crédits à utiliser pour les films chaque mois. »

Il ne mentionne pas le nombre de crédits que chaque abonnement obtient, ni le nombre de crédits nécessaires pour voir un film, mais il a promis qu’il aurait plus de détails au moment du lancement. Les abonnés peuvent utiliser le service dans la plupart des grands cinémas aux États-Unis qui acceptent les cartes de crédit.

Lorsque le co-fondateur Stacy Spikes a racheté l’entreprise en faillite, il a organisé un événement de relance plus tôt cette année. Lors de sa présentation, il a mentionné que les crédits fonctionneraient comme une monnaie virtuelle et seraient transférables à d’autres utilisateurs. Il a également noté que le service tirerait parti des technologies Web3 et de suivi oculaire pour permettre aux utilisateurs de gagner des crédits en regardant des publicités, mais il n’y a aucune mention de l’un ou l’autre dans la FAQ mise à jour.

Dans tous les cas, MoviePass informera les utilisateurs de l’ouverture du service dans leur région par e-mail à partir de la fête du Travail. Les abonnés peuvent activer leur compte à ce moment-là et recevoir 10 invitations à distribuer à leurs amis. Ainsi, même si vous manquez la fenêtre d’inscription à la liste d’attente, vous pouvez toujours accéder à la version bêta par l’intermédiaire d’un ami. La version bêta de Gmail de Google fonctionnait de la même manière au début des années 2000, les utilisateurs bêta recevant un certain nombre d’invitations qu’ils pouvaient donner librement.