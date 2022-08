Ethereum "Fusionner" mettra fin à l’extraction du GPU à la mi-septembre

Dans le contexte : les mineurs de crypto-monnaie et les utilisateurs de PC ont anticipé la « fusion » d’Ethereum tout au long de l’année au milieu de multiples retards. Sans doute l’un des événements les plus importants de l’histoire de la crypto-monnaie, il devrait réduire considérablement les émissions de carbone d’Ethereum et réduire la demande sur un marché GPU déjà prêt pour le lancement de nouveaux matériels.

Plus tôt ce mois-ci, la Fondation Ethereum a annoncé que sa « fusion » capitale aurait finalement lieu à la mi-septembre. Les développeurs d’Ethereum prévoient depuis longtemps de faire passer la crypto-monnaie de son modèle actuel de preuve de travail à la preuve de participation.

Sous preuve de travail, l’algorithme d’Ethereum a rendu les cartes graphiques PC ordinaires particulièrement bien adaptées à son exploitation. Au cours des dernières années, les mineurs ont acheté des GPU pour les plates-formes minières au lieu de jeux ou d’autres charges de travail, gonflant leurs prix. Les interruptions d’approvisionnement pandémiques des deux dernières années ont aggravé les choses, poussant certaines cartes à doubler leur PDSF.

De plus, ces plates-formes minières nécessitent des investissements énergétiques massifs, ajoutant collectivement une empreinte carbone équivalente à celle d’un petit pays. La preuve de participation ne nécessite pas la même quantité d’énergie ou de hardware coûteux que la preuve de travail, ce qui, selon les développeurs, encouragera de nouveaux investissements.

Jusqu’à présent, le processus de transition délicat a suivi les plans établis par les développeurs en avril, avec une dernière répétition du brouillon le 10 août qui s’est avérée fructueuse. La date cible pour déplacer le réseau principal vers la preuve de participation est le 15 septembre, à quelques jours près.

Quel que soit l’effet que la fusion peut avoir sur le marché des GPU, les prix ont déjà baissé depuis le crash cryptomonnaie de mai. Cependant, ils ne sont pas aussi bas qu’ils pourraient l’être, en particulier pour les cartes de la série 30 de Nvidia. Le rapport GPU de ce mois-ci montre que si les GPU haut de gamme de Nvidia comme les RTX 3090 et 3080 sont nettement inférieurs au PDSF, les cartes grand public comme la 3060 et surtout la 3050 n’ont toujours pas atteint des prix souhaitables. Dans chaque série, les cartes de milieu de gamme ont tendance à être les plus populaires. Cependant, les prix des nouveaux GPU AMD et des GPU usagés, en général, sont déprimés dans tous les domaines.

Actuellement, Nvidia et AMD tentent de liquider leurs stocks avant de lancer leurs nouvelles gammes plus tard cette année. La fusion pourrait mettre fin à l’extraction de GPU quelques semaines seulement avant l’arrivée des GPU Radeon 7000 d’AMD et des cartes RTX 4000 de Nvidia, conduisant à un marché complètement différent de celui de fin 2020, lorsque la série 30 et la série Radeon 6000 d’AMD ont été lancées pour la première fois.