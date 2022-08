Le 1×01 de l’avocat Hulka a un code QR caché, l’avez-vous remarqué ?

Le cousin de Hulk est un succès

Malgré le fait que ses « débuts » n’étaient pas particulièrement bons (vous vous souvenez sûrement du barrage de critiques de sa première bande-annonce en raison d’un CGI de qualité douteuse), la vérité est que cette anecdote est passée au second plan. La première de She-Hulk: Lawyer Hulka nous donne donc une nouvelle série télévisée appartenant à l’UCM dans laquelle nous rencontrerons Jennifer Walters, la cousine de Hulk, une femme capable de se transformer tout comme son parent populaire.

Le début a été, comme on dit, assez bien accueilli et beaucoup cataloguent déjà le titre comme l’un des meilleurs de l’univers Marvel, valorisant cette touche différente au sein de la franchise avec laquelle, surtout, vous passerez un bon moment. La fiction ne manque pas d’action, de moments divertissants et de jolis dialogues, il n’est donc pas surprenant que les gens aient hâte de voir le deuxième épisode et de voir si cette tendance se maintient.

Bien sûr, avant de passer à autre chose, nous allons tester vos capacités d’observation avec la question que nous avons avancée au début de cet article : avez-vous pu voir le QR code qui a été montré dans l’épisode 1 ? Eh bien, vous savez que vous avez encore le temps de savoir ce qu’il cache.

Code QR de She-Hulk

Le code apparaît quelques secondes au démarrage. Jen est dans un bar et entre dans la salle de bain après s’être accidentellement transformée en She-Hulk pour la première fois. Malgré la brièveté du moment, le temps était plus que suffisant pour plus qu’utiliser pour prendre conscience de sa présence. Les plus malins auront ainsi vérifié que Marvel a délibérément laissé cet accès direct à rien de moins que le premier comic de cette héroïne.

Une copie gratuite de Savage She-Hulk que tous les fans peuvent apprécier sur leurs appareils simplement en suivant le lien QR et qui, au moins au moment d’écrire ces lignes, est toujours disponible pour tous ceux qui sont curieux de le lire (en anglais, oui ).

Au cas où vous seriez intéressé, sur Amazon, ils ont la collection des 14 premiers numéros du personnage de Marvel, pouvant ainsi connaître les véritables origines de She-Hulk, qui ont changé par rapport à ce qui a été vu à l’écran. Alors que sur le papier, une attaque de gangsters oblige Bruce Banner à donner à sa cousine une transfusion sanguine pour lui sauver la vie (la faisant devenir la She-Hulk), dans la série, les deux ont un accident de voiture et c’est à ce moment que le sang de Bruce atteint accidentellement la blessure de Jennifer, provoquant le même résultat, oui : la capacité de se transformer en la femme verte.

