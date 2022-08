LinkedIn intègre de nouveaux outils pour les créateurs de contenu

Le réseau social d’entreprise, LinkedIn a ajouté de nouveaux outils interactifs pour les créateurs de contenu. Cette semaine, LinkedIn a dévoilé de nouveaux outils. Ceux-ci sont conçus pour aider les utilisateurs à mieux contrôler le contenu de la plate-forme de contenu. Les derniers ajouts incluent des modèles de publication et des liens cliquables sur des images et des vidéos, avec d’autres à venir cet automne.

LinkedIn améliore les outils pour les créateurs de contenu

« Le nombre de personnes ajoutant du contenu visuel à leurs publications LinkedIn a augmenté de 20 %. Nous aimons voir les nouvelles façons dont les professionnels créent du contenu engageant à travers des vidéos et des images. Nous voulons rendre encore plus facile la création de contenu visuel qui aide à se démarquer et à inspirer votre communauté professionnelle »a expliqué la société hier.

Les prochains outils de construction de LinkedIn seront conçus pour les utilisateurs mobiles, ce qui est une bonne chose. Avec les nouveaux modèles de publication, les utilisateurs auront accès à une sélection d’arrière-plans et de polices personnalisables pour créer des publications qui se démarquent mieux dans le fil d’actualité des utilisateurs de LinkedIn.

LinkedIn facilitera également l’ajout de liens cliquables directement aux images et aux vidéos avec un texte de lien personnalisé. Selon la société, les modèles de publication et les liens cliquables commenceront à être déployés auprès des utilisateurs de LinkedIn dans les semaines à venir.

Enfin, le réseau social professionnel a également commencé à tester de nouveaux carrousels qui mêleront images et vidéos. Ce nouveau format de curseur commencera à toucher davantage d’utilisateurs à la fin de l’automne. « Bientôt, nous aurons plus d’outils interactifs pour partager du contenu »a déclaré la société.

Il semble que LinkedIn ait vu une grande couture dans les publications dont ils veulent profiter. Cela permet aux gens de séparer leur vie professionnelle de leur vie privée. Nous verrons si des personnes utilisent régulièrement ces outils ou si nous devons vous informer de leur fermeture.