Les processeurs Intel de 14e génération peuvent avoir des capacités de ray tracing

Pourquoi c’est important : alors que la sortie du processeur Raptor Lake de 13e génération est peut-être imminente, les fans d’Intel envisagent déjà ce que la 14e génération apportera à la table. Un passionné de technologie sud-coréen a découvert des informations qui pourraient apporter un éclairage supplémentaire sur les prochains processeurs Intel de 14e génération. Selon Coelacanth’s Dream, un compilateur graphique trouvé dans le référentiel GitHub d’Intel cherche à inclure des éléments prenant en charge la fonctionnalité de traçage de rayons intégrée.

Coelacanth’s Dream a publié la découverte initiale à la fin de la semaine dernière, mettant en évidence un engagement antérieur qui a ajouté Meteor Lake à l’architecture de jeu d’instructions virtuelles (vISA) ainsi qu’un correctif pour le compilateur graphique Intel (IGC). Les mises à jour, qui montrent le potentiel des capacités de traçage de rayons embarquées, accompagneraient le passage déjà prévu d’Intel de l’architecture Intel 7 au nouveau nœud Intel 4.

Selon un article de Tom’s Hardware, la différence d’architecture entre les processeurs de 12e et 13e génération et les prochains processeurs de 14e génération soutient la théorie selon laquelle Meteor Lake inclura du hardware de traçage de rayons. Alder Lake et Raptor Lake sont tous deux équipés de 96 unités d’exécution Xe-LP (faible puissance). Les informations disponibles indiquent que Meteor Lake s’écarte de cette architecture et utilise à la place l’architecture Xe-HPG, utilisée dans les cartes graphiques Arc Alchemist d’Intel. Cette décision pourrait apporter des processeurs de 14e génération avec entre 128 et 196 UE.

D’autres changements notés dans les conclusions de GitHub indiquent que l’architecture iGPU de 14e génération peut ne pas disposer des unités XMX présentes dans les cœurs Xe de bureau. Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué dans les conclusions de GitHub, l’absence d’instructions systoliques d’accumulation de produits scalaires (DPAS), qui reposent sur Xe Matrix eXtensions (unités XMX) pour le traitement, indique que les unités peuvent être totalement manquantes.

L’architecture Meteor Lake marquera une rupture avec le processus 10 nm d’Intel (Intel 7) et le passage au nouveau nœud 7 nm de la société, Intel 4. Le nouveau nœud de processus sera le premier cycle de production d’Intel utilisant le système de lithographie ultraviolette extrême (EUV) et devrait pour apporter plus de 20% d’amélioration des performances une fois sorti.

Contrairement à AMD, qui a connu le succès en prolongeant la durée de vie de ses sockets sur toute la gamme de produits Ryzen, les utilisateurs de 14e génération devront à nouveau remplacer le hardware pour s’adapter à un nouveau type de socket. Alors que les adopteurs de 12e génération pourront peut-être utiliser leurs cartes mères existantes pour le prochain lancement de Raptor Lake, les adopteurs de Meteor Lake devront passer au nouveau socket LGA 1851.