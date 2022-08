Les ingénieurs d’Intel ont trouvé 43 problèmes de drivers après avoir regardé une critique de l’Arc A380 sur YouTube

Récapitulatif : Intel a lancé l’Arc 3 A380 en Chine plus tôt cette année et il a finalement trouvé sa place entre les mains des critiques le mois dernier. Le consensus était qu’il fonctionnait bien pour une carte d’entrée de gamme, mais qu’il était trop gêné par des drivers buggés pour être un produit qui valait la peine d’être acheté.

Gamers Nexus a pris le temps de faire une vidéo sur les problèmes de driver (voir ci-dessus). En résumé, les drivers de jeu sont en quelque sorte corrects : la plupart des nouveaux jeux se chargent et fonctionnent correctement. Mais le programme d’installation du driver est si problématique qu’il frôle le malware, et lorsque l’application Arc Command décide de ne pas planter, ses paramètres basculent et les utilitaires d’overclocking fonctionnent à peine.

En partie en réponse, la vice-présidente et directrice générale du groupe Visual Computing d’Intel, Lisa Pearce, a rédigé un article de blog sur certaines préoccupations communes concernant la série Arc la semaine dernière. Elle parle d’abord des problèmes mineurs avec DX11 et DX9, puis réitère l’importance d’activer la barre redimensionnable sur les GPU Arc avant de s’adresser à l’éléphant dans la version.

Question d’Intel : j’ai lu des critiques qui disent que le driver d’Intel n’est pas encore prêt. Quel est le statut ?

« Nous apprécions les commentaires que nous recevons lors des premières évaluations de notre pile logicielle Arc. Et cela a été cahoteux. Nous avons reçu des commentaires francs de la presse lors des récentes évaluations, et nous les avons pris à cœur. »

Pearce continue, mais j’aimerais faire une pause ici pour réitérer que l’A380 n’a pas encore été lancé en dehors de la Chine.

Aucun des examens, y compris le nôtre, n’a été effectué dans le cadre d’un quelconque programme d’test. Au lieu de cela, les testeurs ont dû acheter leurs échantillons d’A380 en Chine et les faire expédier.

« Par exemple, nous avons déposé 43 problèmes auprès de notre équipe d’ingénieurs à la suite d’un test de l’A380 par Gamers Nexus. Nous avions corrigé 4 de ces problèmes à la fin du mois de juillet. Depuis lors, nous avons corrigé 21 problèmes d’interface utilisateur dans notre version du driver le 19 août. , et il inclut également le prise en charge du jour 0 pour Saints Row, Madden NFL 23, des correctifs pour les plantages de Stray et Horizon Zero Dawn, le correctif de performance Spider-Man de Marvel et des correctifs sur les corruptions de SmoothSync. Nous adoptons des approches similaires avec des rapports d’autres tests de presse.

Nous continuons à apprendre ce qu’il nous faudra pour réussir. Certains des problèmes étaient liés à notre programme d’installation et à la manière dont il téléchargeait des composants uniques après l’installation initiale. Cela nous permet d’avoir un téléchargement initial plus petit pour permettre aux utilisateurs de démarrer plus rapidement. Mais des échecs inattendus rendent ce processus peu fiable, et plus tard cette année, nous passerons à un package combiné qui sera téléchargé et installé en une seule fois. Plus de problèmes d’installation. »