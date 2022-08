Les meilleurs Funkos que vous pouvez collectionner chez Pixar

De plus, dans ce que l’on pourrait considérer comme un sacrilège de la part de Funko envers les fans de Pixar, ces premières collections combinaient les personnages des classiques animés créés par Walt Disney lui-même avec ceux des films d’animation 3D. C’était le cas de Mickey Mouse et de Blanche-Neige avec le cow-boy Woody ou Mr. Incredible, qui faisaient partie de la même série. Comme vous pouvez l’imaginer, ces premières figurines font aujourd’hui partie des pièces les plus recherchées par les collectionneurs.

Ce n’est que récemment que Pixar a intégré la stratégie de Funko consistant à mettre en vente dans les stores des collections de figurines exclusives inspirées d’un seul film, pratiquement au moment de leur sortie en salles. A tel point que la première fut Monsters University en 2013, qui fut suivie par Inside Out, Arlo, Toy Story 4, Les Indestructibles 2, Cars 3, Coco, Soul, Onward, Luca ou encore Red, entre autres. Et c’est que bien que cela semble incroyable, ce n’est qu’à partir de cette décennie de 2010 que Funko a vraiment commencé à s’inquiéter de développer des catalogues exclusifs d’icônes Pixar qui rendraient justice aux personnages des productions qui sortiraient en salles.

L’histoire des Funkos liés aux films Pixar est très curieuse, car la coutume de l’entreprise de développer des collections complètes basées sur le même film n’a pas été appliquée aux personnages créés par l’entreprise fondée par Steve Jobs. Au départ, Funko s’est limité à publier des personnages uniques dans les collections Disney plus générales, mais pas dans le cadre de catalogues plus importants basés sur un seul film.

Ce sont les meilleurs Pixar Funkos

La liste que nous vous proposons ci-dessous contient ceux qui sont, à notre avis, les personnages les plus recherchés basés sur des personnages de l’univers Pixar. Dans ce cas précis, et contrairement à ce qui s’est passé par exemple avec les figurines de Batman, le temps est un facteur déterminant pour expliquer leur valeur dans la plupart des cas. Les caractéristiques qui font figurer dans cette sélection sont le prix du marché, la fidélité au matériau d’origine et le niveau de détail dont ils disposent. Sans plus rien à dire, voici notre sélection Top 10.

Lotso de Toy Story 3 (#13)

Nous commençons notre liste avec un poids lourd. Cette figurine du méchant charismatique de Toy Story 3 est aujourd’hui une pièce quasi inaccessible, en raison de son prix si élevé que dans presque tous les cas il dépasse les 300 euros. Rien qu’en le regardant on sent déjà la fraise, comme dans le film, et c’est sans aucun doute une très bonne représentation de l’antagoniste machiavélique de Woody.

Heimlich des Insectes (nº229)

Le film dont il est issu n’est peut-être pas le plus aimé ou le plus retenu par les fans, mais c’est cette particularité qui le rend si recherché. Funko ne met généralement pas beaucoup de figurines Bugs en vente, en fait, la plus récente est celle d’un des extraterrestres de Toy Story déguisé en personnage de Princess Dot. De plus, ce Heimlich, pour une année modèle 2016, a un niveau de fidélité qui rivalise avec certaines pièces plus récentes qui sont beaucoup plus élaborées.

À la recherche de Nemo Crush (#75)

On retrouve un autre film pas très courant pour Funko, Finding Nemo. La particularité de cette figurine est sa position. Au moment de sa fabrication, il n’aurait pas été étrange pour Funko de le soutenir sur ses jambes au niveau du sol, mais cette pose dans les airs, comme s’il naviguait à travers les courants australiens de l’est, en fait un merveille de Pop.

Le syndrome des Indestructibles (#18)

Les Indestructibles sont, selon de nombreux fans, l’un des meilleurs films de super-héros jamais créés, donc leurs personnages devaient être à la hauteur. Les premières pièces fabriquées, bien qu’elles commencent à paraître un peu anciennes, sont toujours très convoitées par les collectionneurs spécialisés. A cette occasion, nous rencontrons un autre méchant de l’usine Pixar, et c’est parce que les méchants ont beaucoup d’attraction. Les prix qu’il peut atteindre rivalisent avec ceux du Lotso de Toy Story 3.

Doc Hudson de Cars (#130)

Les figurines Cars sont peut-être parmi les pièces les plus étranges que Funko ait fabriquées dans son histoire, et essayer de transmettre cet univers de voitures dans un style bobblehead et aux yeux écarquillés n’était pas une tâche facile. Cependant, au sein de cette collection, celui qui se démarquait le mieux était le personnage du mythique Doc Hudson, champion de trois Piston Cups. Il est sans aucun doute l’un des personnages les plus aimés et les plus mémorables de la saga.

Rémy de Ratatouille (#270)

Comme vous pouvez le voir dans cette liste, Funko n’accorde généralement pas le même amour aux films indépendants de Pixar par rapport aux autres franchises renommées. C’est le cas de Ratatouille. Si les trois personnages de ce film (Remy, Emile et Lingüini) montent en flèche dans leurs prix, c’est parce qu’il a commencé à acquérir la considération d’un titre culte.

Mur-E (#400)

Il ne fait aucun doute que ce chiffre est très particulier. La caractéristique qui lui permet d’être placé dans des niveaux de recherche très élevés est qu’il est fabriqué avec un grand pourcentage de matériaux recyclés, puisqu’il a été lancé sur le marché pour le « Jour de la Terre » de l’année 2018. De plus, Funko a fait un très bon je travaille quand il s’agit de transmettre cette gentillesse dans le regard du robot attachant, avec cette botte dans ses mains avec le seul reste de vie sur la planète Terre.

Carl et Ellie de Up ! (2 paquets)

Ici, nous avons encore une fois un Graal et un bon, comme disent les collectionneurs. Funko publie depuis quelques années différents packs et moments de films inspirés de la vie de couple de Carl et Ellie, et c’était le premier de tous. Cela nous transporte dans la séquence d’ouverture de Up, lorsque le couple s’est rencontré. Ces figurines offrent des détails incroyables à l’intérieur et à l’extérieur de la boîte. Par exemple, il porte l’emblématique bouton de soda à la mûre, tandis que la boîte des figurines est le journal d’aventure qu’Ellie écrit.

Ernesto de Coco (nº304)

D’autres personnages qui ont jadis traversé les stores sans douleur ni gloire et qui sont aujourd’hui d’authentiques trésors sont ceux du merveilleux film de l’année 2017, Coco. Beaucoup de gens ont choisi de ne pas les acheter avant la première parce qu’ils ne lui faisaient pas trop confiance, mais au moment où il est sorti en salles, il était déjà trop tard et pratiquement toutes les figurines ont disparu des étagères en quelques jours. Notamment cet Ernesto de la Cruz qui est une parfaite représentation du musicien rencontré dans le film.

Mike Wazowski de Monsters Inc. (#5)

Funko depuis ses débuts a eu le talent de réaliser de très belles figurines qui ont une ressemblance monstrueuse (oeil à la blague) avec les protagonistes du film de 2001. A ce poste et malgré son lancement en 2010, la société a su se reconvertir dans ce l’attachant et hilarant Mike Wazowski en figure Pop ! De plus, et bien que sa valeur ait un peu diminué en raison d’une version mise à jour de 2021, l’original reste un objet de collection de premier plan très recherché par les fans.

