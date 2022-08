Retourner les téléphones portables avec WhatsApp : avec la famille dans un groupe de discussion

Ce ne sont plus seulement les seniors qui veulent des téléphones faciles à utiliser sans trop d’applications et d’options. Les téléphones portables à clapet pratiques, qui étaient extrêmement populaires il y a 25 ans, connaissent à nouveau une popularité croissante aujourd’hui.

Et le meilleur de tous, des services bien connus tels que WhatsApp, Google Maps et même YouTube se sont retrouvés sur ces téléphones mobiles qui peuvent être ouverts et fermés.

Avantages des téléphones à clapet d’aujourd’hui

La longue durée de vie de la batterie, dont les smartphones d’aujourd’hui ne peuvent que rêver, est l’une des plus grandes forces des téléphones à clapet actuels. Le Gigaset GL7 a tenu bien plus de 10 jours lors de notre test, et certains autres téléphones ont même tenu jusqu’à 28 jours. Mais il existe d’autres avantages que les retraités ne sont certainement pas les seuls à apprécier.

Nokia spécifie une autonomie de plus de 20 jours pour le Nokia 2660. (Photo : Nokia)

Des boutons au lieu d’un écran tactile : les personnes âgées et les personnes handicapées préfèrent les boutons qu’ils peuvent sentir. Par exemple, s’il n’y a aucune sensation au bout des doigts. Les touches réelles et larges facilitent l’écriture de textes plus longs. De cette façon, vous pouvez rester en contact avec votre famille.

Robuste : les téléphones à clapet protègent l’écran grâce à leur construction. S’ils tombent, l’écran n’est pas immédiatement cassé. Après tout, il est protégé par la fonction de pliage.

Deux écrans : de nombreux téléphones à clapet ont un deuxième écran sur le dessus. Cela vous informe des nouvelles notifications, des messages WhatsApp ou de l’heure sans avoir à ouvrir le téléphone.

Réduit à l’essentiel : Les fonctions d’appel et de messagerie étaient auparavant suffisantes pour les téléphones à clapet. Les téléphones à clapet actuels sont clairement conçus et faciles à utiliser. Cela rend plus facile et plus compréhensible pour les profanes de commencer.

Moderne : Réduit à l’essentiel, mais pas « d’hier ». Le nombre de téléphones à clapet avec WhatsApp ne cesse d’augmenter. Vous pouvez également utiliser les éléments suivants sur de nombreux appareils :

Google Maps: Probablement le logiciel de navigation le plus connu pour les déplacements.

Youtube: Vous pouvez également regarder des vidéos sur des téléphones à clapet.

E-mails : Avec un programme de messagerie simple, vous pouvez accéder à vos e-mails lors de vos déplacements.

Facebook: Ce réseau social est particulièrement populaire auprès des utilisateurs plus âgés. C’est ainsi que vous restez en contact avec vos amis.

navigateurs : Grâce à un navigateur Internet, vous pouvez appeler à tout moment la plupart des sites Web.

Technologie de pointe : Aujourd’hui, les téléphones à clapet ont des normes importantes telles que Bluetooth pour écouter de la musique sans fil ou pour se connecter à des aides auditives. Vous pouvez généralement utiliser deux cartes SIM et bénéficier d’un accès Internet rapide via LTE.

Fonctions supplémentaires pour les seniors : bouton d’appel d’urgence SOS, options de numérotation rapide pour les numéros de téléphone importants, touches extra larges et lumineuses – de nombreux téléphones portables à clapet sont explicitement destinés aux seniors et offrent une valeur ajoutée correspondante qui n’est pas disponible sous cette forme avec les smartphones ordinaires.

Inconvénients des téléphones à clapet actuels

Les smartphones actuels sont peut-être plus rapides et plus fluides à utiliser, mais ils sont aussi beaucoup plus chers. Ici, un téléphone à clapet avec WhatsApp et Google Maps peut être le meilleur choix. Ils présentent cependant quelques inconvénients :

Après tout : un écran de l’Emporia Touchsmart.2 est un écran tactile. Mais la résolution des écrans n’est pas à jour. (Photo: Emporia)

Performances : les fabricants s’appuient sur des processeurs très économes en énergie, mais aussi relativement faibles et très peu de mémoire. Les menus semblent un peu lents, le fonctionnement est retardé. Si cela ne vous dérange pas, le téléphone vous récompensera avec une longue durée de vie de la batterie.

Fonctionnement fastidieux : basé sur l’aide à la saisie T9 classique (généralement sans dictionnaire) du passé, taper à l’aide des boutons du téléphone à clapet, en particulier avec des messagers comme WhatsApp, prend un certain temps pour s’y habituer et est lent par rapport à un smartphone. Mais avec un peu de pratique, la navigation et le fonctionnement ne sont pas un obstacle.

Appareils photo faibles : Appareils photo obsolètes de 2 mégapixels et moins – ce n’est pas rare pour les téléphones à clapet. Et malheureux. Comme si les seniors et les utilisateurs de téléphones moins expérimentés ne voulaient pas non plus prendre de bonnes photos. Dommage : une caméra selfie, par exemple pour les appels vidéo sur WhatsApp, n’existe généralement pas.

Traitement : Alors que le verre et assez souvent l’aluminium sont utilisés dans les smartphones, les téléphones à clapet sont souvent des » bombardiers en plastique « . Le plastique domine, ce qui assure la stabilité mais a aussi l’air un peu bon marché.

Affichages : L’Emporia Touchsmart.2 dispose d’un écran externe de 1,54 pouces avec une résolution de 240 x 240 pixels. L’écran intérieur est de 3,25 pouces et a une résolution de 480 x 854 pixels. Les écrans des smartphones ont une résolution beaucoup plus élevée et sont plus grands. Bien que les basses résolutions permettent une bonne lisibilité pour les personnes malvoyantes, ce n’est plus d’actualité.

Le bon système d’exploitation pour le téléphone à clapet avec WhatsApp

Si vous voulez un téléphone à clapet spécialement pour WhatsApp, vous devez faire attention au système d’exploitation du téléphone avant de l’acheter :

KaiOS : Le système d’exploitation des soi-disant Smart Feature Phones est installé sur de nombreux téléphones à clapet. Si vous sélectionnez un tel appareil, WhatsApp, Facebook, YouTube et Google Maps sont déjà inclus. Même un petit AppStore est intégré, qui propose quelques jeux et applications. Dans le passé, nous avons déjà publié un article sur les meilleures applications pour KaiOS dans le blog des tendances. Bon à savoir : KaiOS est conçu pour fonctionner avec des boutons, vous pouvez donc vous y habituer rapidement.

KaiOS propose toutes sortes d’offres telles que navigateur, WhatsApp ou Facebook. (Photo : KaiOS Technologies)

Android : Les téléphones portables à clapet pour personnes âgées d’Emporia, par exemple, utilisent Android, le système d’exploitation de Google. La vaste sélection d’applications du Google Play Store est agréable ici. Donc, si vous voulez utiliser un messager différent de WhatsApp ou si vous voulez tirer encore plus de votre téléphone, un téléphone à clapet avec Android est le premier choix.

S30+ : Le système d’exploitation se trouve principalement sur les téléphones à clapet de Nokia. Si vous voulez un téléphone pour WhatsApp, nous vous déconseillons ce logiciel. Messenger n’est pas disponible pour le S30+. Il n’y a pas d’applications remarquables de toute façon.

Téléphone à clapet classique avec messager et plus : Gigaset GL7 dans le test

Un téléphone à clapet actuel avec la fonctionnalité WhatsApp est « Made in Germany ». Avec le GL7, la société de Bocholt Gigaset propose un représentant attractif pour un peu plus de 100 euros. Notre test a montré que c’est un bon représentant pour de nombreuses situations de la vie.

Le Gigaset GL7 est le dernier téléphone à clapet avec WhatsApp de Gigaset. (Photo: Netcost)

Ce qui est intéressant avec le GL7, c’est le package complet sans soucis mis en place par Gigaset : il y a même un bouton spécial pour démarrer WhatsApp. Il n’y a pas de moyen plus rapide d’atteindre l’objectif de communiquer avec ses proches. Les touches de sélection rapide du téléphone pour les trois numéros les plus importants sont pratiques. Et tous les boutons sont grands et éclairés, ce qui facilite grandement l’utilisation.

Le système d’exploitation KaiOS utilisé est de toute façon notre préféré dans le domaine des téléphones à clapet, lorsqu’il s’agit d’une navigation conviviale et simple sans grands détours. Pertinent pour les seniors et les personnes handicapées : Le bouton SOS au dos. Si vous appuyez dessus en cas d’urgence, le téléphone appellera automatiquement jusqu’à cinq numéros préalablement définis l’un après l’autre. Jusqu’à ce que quelqu’un le ramasse.

En raison du prix, il y a quelques aspects que Gigaset pourrait changer dans des modèles peut-être encore plus chers : Sans caméra frontale, il n’y a pas de téléphonie vidéo avec WhatsApp – dommage. Les composants en plastique dominent également le GL7. Des écrans à faible résolution et une caméra faible indiquent clairement que l’appareil est destiné à ceux qui souhaitent principalement rester joignables et communiquer occasionnellement.

Conclusion : Bon téléphone à clapet avec WhatsApp et plus

Le Gigaset GL7 est un excellent exemple de téléphone à clapet contemporain avec des fonctions WhatsApp et Internet. Si vous n’avez besoin de Google Maps que de temps en temps, souhaitez rester en contact avec votre famille via WhatsApp, ou si vous regardez rarement une vidéo sur YouTube, vous pouvez tout obtenir ici pour environ 100 euros sous la forme d’un téléphone pliable avec des boutons .

La finition est bonne malgré le plastique, le mécanisme de pliage est stable et grâce à KaiOS, chaque menu est bien rangé. Les fonctions supplémentaires adaptées aux seniors ne sont pas seulement utiles aux personnes âgées.

La durée de vie de la batterie de plus de 10 jours est un véritable point fort. Mais vous devez être conscient qu’il ne s’agit pas d’un smartphone, mais d’un téléphone portable qui rappelle les années 1990 en termes de look et de convivialité. Et ça ne fait pas mal du tout.

Par contre ✅ La batterie peut être changée ❌ Caméra faible ✅ Boutons de numérotation abrégée et bouton d’urgence ❌ Opération qui demande un certain temps d’adaptation ✅ Applications utiles préinstallées ❌ Rarement des problèmes avec le WLAN ✅ USB-C pour le chargement ❌ Robuste, mais beaucoup de plastique ✅ Station de charge et écouteurs inclus

Alternatives au Gigaset GL7 avec WhatsApp : Nokia 2760, Nokia 2720, Alcatel Go Flip 4, Emporia Touchsmart.2,

Source d’inspiration du téléphone à clapet : Samsung Galaxy Z Flip 4

L’influence que les téléphones à clapet ont encore aujourd’hui est illustrée par Samsung, entre autres, avec le nouveau Galaxy Z Flip 4. Le mécanisme typique de pliage de deux écrans haute résolution est également utilisé ici.

Beau et extrêmement compact : le Samsung Galaxy Z Flip 4. (Photo : Samsung)

Le Z Flip 4 n’est pas seulement dans une ligue différente en ce qui concerne le prix : Ici, vous obtenez le dernier matériel et une version actuelle du système d’exploitation Android de Google. Pour les utilisateurs moins expérimentés, le smartphone qu’il s’agit finalement risque d’être surdimensionné.

D’autre part, si vous appréciez le charme rétro subtil à travers le look à clapet, la technologie à jour et que vous vous considérez comme un utilisateur exigeant, le Z Flip 4 pourrait être exactement ce que vous recherchez. Et bien sûr, cela exécute également WhatsApp. Cependant, il faut se passer de vrais boutons au profit de l’écran tactile.