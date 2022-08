Galaxy Z Fold 3 One UI 5.0 Beta Tests internes en cours

Samsung a déjà commencé à tester One UI 5 basé sur Android 13 sur ses appareils. Plus tôt ce mois-ci, Samsung a publié la version bêta ouverte de One UI 5 pour la série Galaxy S22. Samsung a également lancé ce mois-ci des tests bêta fermés pour les Galaxy S20 et Galaxy S21. Et maintenant, le Galaxy Z Fold 3 est la nouvelle entrée dans les tests bêta fermés de One UI 5 (tests internes).

Android 13 est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et il est déjà disponible pour les téléphones Pixel. Cela indique que Samsung va maintenant accélérer le processus de publication de la version stable One UI 5 pour ses appareils Galaxy. Et cette année, Samsung est bien en avance sur le déploiement de One UI 4 de l’année dernière.

Il ne fait aucun doute que la série Galaxy S22 sera la première série Galaxy à obtenir l’écurie One UI 5 basée sur Android 13. Mais le Galaxy Z Fold 3 est également l’un des autres Galaxy qui devrait bientôt obtenir One UI 5.0. Et les tests internes du Galaxy Z Fold 3 sont la première étape. Il est testé derrière la porte, ce qui indique qu’il n’est pas disponible pour les utilisateurs mais uniquement pour l’équipe interne de Samsung.

Puisque la bêta fermée est en cours, nous pouvons nous attendre à la bêta ouverte One UI 5 pour le Galaxy Z Fold 3 d’ici le mois prochain. Et après un mois ou deux, la version stable One UI 5 sera disponible sur le Galaxy Z Fold 3. Le Galaxy Z Fold 3 devrait recevoir la mise à jour en octobre ou novembre.

Il y a de nombreuses raisons d’être excité. One UI 5 est livré avec de nouvelles fonctionnalités qui incluent également les fonctionnalités d’Android 13. Étant donné que la version bêta ouverte de One UI 5.0 est disponible pour le Galaxy S22, nous pouvons deviner les fonctionnalités. Les nouvelles fonctionnalités incluent davantage de palettes de couleurs, des widgets de pile, des autorisations de notification par applications, etc. Vous pouvez découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités en vous rendant ici.

Nous partagerons les détails une fois que le programme bêta One UI 5 sera en ligne. Le programme bêta sera d’abord mis en ligne en Corée du Sud, suivi des États-Unis et de l’Allemagne, similaire au programme bêta du Galaxy S22. Et si vous voulez savoir comment rejoindre le programme bêta One UI 5, avant sa mise en ligne, vous pouvez consulter le guide ici.

Si vous êtes un utilisateur de Galaxy Z Fold 3, vous n’aurez pas à attendre beaucoup plus longtemps pour tester la bêta ouverte de One UI 5. Le programme bêta devrait être mis en ligne pour le Z Flip 3 avec le Galaxy Z Fold 3. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

