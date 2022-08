La Genesis Mini 2 de Sega sera livrée avec un ensemble complet de 60 jeux

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Sega of America a finalisé la collection de jeux qui seront livrés sur la Genesis Mini 2 plus tard cette année. Le retour en arrière de la taille d’une pinte contiendra 60 classiques préinstallés, y compris une poignée de titres exclusifs au module complémentaire Sega CD.

Les points forts du catalogue de cartouches 16 bits incluent ClayFighter, Earthworm Jim 2, Fatal Fury 2, OutRun, Super Street Fighter II, Super Hang On, ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, Virtua Racing et After Burner II.

Les jeux sélectionnés de la bibliothèque de CD Sega incluent Sonic CD, Ecco the Dolphin, Ecco: The Tides of Time, Final Fight CD et le classique FMV Night Trap. Sept titres bonus sont également fournis avec la console, dont la plupart sont portés à partir d’autres systèmes ou n’ont jamais été publiés.

Il est impossible de plaire à tout le monde, mais on a l’impression que Sega a fait un travail au-dessus de la moyenne avec sa sélection de jeux. J’étais un peu déçu par la sélection partielle de jeux que Sega avait précédemment révélée, mais la collection complète s’est vraiment réunie. NBA Jam et General Chaos l’auraient poussé au-dessus pour moi, mais nous pouvons tous rêver. L’inclusion des titres Sega CD est particulièrement intrigante car le prix de lancement de 299 $ du hardware de disque optique complémentaire a empêché beaucoup de profiter de ces titres dans les années 90.

La Sega Genesis Mini 2 sera lancée le 27 octobre. Les acheteurs nord-américains ne pourront commander le système que via Amazon et devront payer des frais de livraison de 21,99 $ pour couvrir les frais d’importation du système depuis le Japon. Votre débours total sera de près de 122 $.

La console a commencé sa vie en tant que projet exclusivement japonais – la Mega Drive Mini 2 – mais a finalement décidé de fabriquer un modèle à vendre en Amérique du Nord. Malheureusement, la pénurie mondiale de semi-conducteurs a limité la capacité de Sega à fabriquer la machine. Ainsi, les consoles Genesis Mini 2 fabriquées ne représenteront qu’un dixième de la production totale de la Genesis Mini originale.

Je garde toujours espoir que Sega reconsidérera la fabrication d’une console miniature Dreamcast ou Saturn.

Liste des jeux