Comment activer/désactiver le mode de verrouillage dans iOS 16, à qui il s’adresse et comment il fonctionne

Environ un mois après le début des tests bêta, Apple a dévoilé cet été une toute nouvelle fonctionnalité de sécurité extrême appelée Lockdown Mode qui arrivera avec iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Suivez tout ce que vous devez savoir, comme à qui il est destiné, comment il fonctionne et comment activer/désactiver le mode de verrouillage dans iOS 16 sur iPhone, et plus encore.

À qui s’adresse le mode de verrouillage de l’iPhone ?

Apple affirme que le mode de verrouillage de l’iPhone opt-in dans iOS 16 (disponible également pour iPad et Mac) est la première fonctionnalité de ce type et fournira un niveau de sécurité extrême. Et n’est vraiment pas destiné à la personne moyenne. Il est conçu pour le très petit pourcentage d’utilisateurs qui pourraient être spécifiquement ciblés par des menaces hautement sophistiquées telles que les logiciels espions mercenaires parrainés par l’État, comme l’attaque Pegasus.

Comment ça marche?

Avec le mode verrouillage activé sur iPhone, iPad ou Mac, la fonctionnalité de l’appareil est limitée pour réduire considérablement la « surface d’attaque » des exploits potentiels et renforcer les défenses.

Voici comment Apple décrit les mesures de sécurité du mode verrouillage :

Messages: La plupart des types de pièces jointes aux messages autres que les images sont bloqués. Certaines fonctionnalités, telles que les aperçus de liens, sont désactivées.

La plupart des types de pièces jointes aux messages autres que les images sont bloqués. Certaines fonctionnalités, telles que les aperçus de liens, sont désactivées. Navigation sur le Web: Certaines technologies Web complexes, telles que la compilation JavaScript juste-à-temps (JIT), sont désactivées à moins que l’utilisateur n’exclue un site de confiance du mode de verrouillage.

Certaines technologies Web complexes, telles que la compilation JavaScript juste-à-temps (JIT), sont désactivées à moins que l’utilisateur n’exclue un site de confiance du mode de verrouillage. Services Apple : Les invitations entrantes et les demandes de service, y compris les appels FaceTime, sont bloquées si l’utilisateur n’a pas déjà envoyé d’appel ou de demande à l’initiateur.

Les invitations entrantes et les demandes de service, y compris les appels FaceTime, sont bloquées si l’utilisateur n’a pas déjà envoyé d’appel ou de demande à l’initiateur. Face Time : Les appels FaceTime entrants de personnes que vous n’avez pas encore appelées sont bloqués.

Les appels FaceTime entrants de personnes que vous n’avez pas encore appelées sont bloqués. Albums partagés : Les albums partagés seront supprimés de l’application Photos et les nouvelles invitations aux albums partagés seront bloquées.

Les albums partagés seront supprimés de l’application Photos et les nouvelles invitations aux albums partagés seront bloquées. Connexions filaires avec un ordinateur ou un accessoire sont bloqués lorsque l’iPhone est verrouillé.

avec un ordinateur ou un accessoire sont bloqués lorsque l’iPhone est verrouillé. Profils de configuration ne peut pas être installé et l’appareil ne peut pas s’inscrire dans la gestion des appareils mobiles (MDM), alors que le mode de verrouillage est activé.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de tout cela, consultez notre couverture détaillée :

Comment activer/désactiver le mode de verrouillage dans iOS 16 sur iPhone

Noter: Le mode de verrouillage de l’iPhone est disponible pour tester maintenant avec la bêta, consultez notre guide complet sur l’installation de la version bêta d’iOS 16.

Activer le mode de verrouillage

Ouvrez le Application Paramètres dans iOS 16/iPadOS 16 ou Paramètres système sur macOS Ventura Choisir Confidentialité et sécurité En bas, appuyez sur Mode de verrouillage Balayez vers le bas pour trouver Activer le mode de verrouillage Appuyez Allumer et redémarrerentrez votre mot de passe si vous y êtes invité

Désactiver le mode de verrouillage

Retournez à la Application Paramètres dans iOS 16 ou Paramètres système sur macOS Ventura Choisir Confidentialité et sécurité En bas, appuyez sur Mode de verrouillage Appuyez maintenant Désactiver le mode de verrouillage Appuyez Éteindre et redémarrerentrez votre mot de passe si vous y êtes invité

Parallèlement au lancement du mode Lockdown cet automne, Apple recherche la collaboration et les commentaires des chercheurs et d’autres acteurs de la communauté de la sécurité. Pour aider à cela, la société a créé une nouvelle catégorie dans le programme Apple Security Bounty pour récompenser ceux qui trouvent des contournements du mode de verrouillage et aider à renforcer la fonctionnalité.

Notamment, les primes seront doublées pour les découvertes qualifiées en mode verrouillage, jusqu’à un maximum de 2 000 000 $ – ce qui, selon Apple, est le paiement de prime maximum le plus élevé du secteur.

Merci d’avoir lu notre guide sur la façon d’activer/désactiver le mode de verrouillage dans iOS 16 !

En savoir plus sur iOS 16 :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :