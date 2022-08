Le premier ordinateur portable de jeu de Corsair fait ses débuts avec des critiques mitigées

Par TechRadar le 18 août 2022



80

Bien qu’il puisse être un peu cher, le tout premier ordinateur portable de Corsair est une proposition solide ; de bonnes performances, une qualité de construction robuste et un clavier vraiment excellent en font un excellent choix d’ordinateur portable de jeu. L’écran 16:10 et le grand trackpad le rendent également idéal pour la productivité, même s’il pourrait utiliser quelques ports supplémentaires.

De The Verge le 18 août 2022



60

Pourtant, il s’agit d’un ordinateur portable attachant pour la première tentative de l’entreprise d’en fabriquer un. J’apprécierais d’avoir la possibilité d’avoir un GPU Nvidia, car les GPU AMD ne peuvent toujours pas rivaliser lorsqu’il s’agit de gérer le ray tracing ou d’exiger des tâches axées sur les créateurs.

Par KitGuru le 18 août 2022



75

Corsair Voyager a1600 est un ordinateur portable intéressant qui comprend des piles de fonctions Corsair, mais il y a place à amélioration dans la version 2

Par PCGamer le 18 août 2022



75

Le Corsair Voyager est un ordinateur portable intrigant pour les streamers, mais il n’est pas encore là en ce qui concerne la fonctionnalité et le polissage. Il y a quelques fonctionnalités intéressantes à l’écran, y compris le meilleur clavier d’ordinateur portable que vous n’utiliserez jamais, mais c’est trop cher pour les performances proposées.

Par cnet le 18 août 2022



Pratique : Même si vous ne prévoyez pas de diffuser du gameplay ou d’être un créateur, le logiciel Stream Deck et les boutons de macro assignables sont pratiques pour tout, de la fin d’un appel Zoom au lancement de Spotify. De plus, il comprend une garantie d’un an et un service d’assistance technique à vie 24h/24 et 7j/7.