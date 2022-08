L’homme retourne sur la lune, la NASA révèle où les astronautes de la mission Artemis III vont atterrir

Des sites d’atterrissage ont été identifiés dans des régions proches du pôle sud lunaire comme zones d’atterrissage possibles pour 2025.

Avec le lancement de la première mission Artemis plus tard ce mois-ci, la NASA finalise les détails des opérations futures qui ramèneront les humains sur la lune, y compris exactement où les astronautes de la mission Artemis III reviendront pour laisser leurs empreintes sur le sol lunaire. Les sites d’atterrissage possibles, prévus pour 2025 et pas avant le lancement du vol sans pilote Artemis I le 29 août et de la mission habitée Artemis II qui en 2024 ne ramènera que des humains en orbite autour de la Lune, ont été annoncés aujourd’hui lors d’une conférence de presse diffusée en direct à dans laquelle l’agence spatiale américaine a révélé quelles régions sont identifiées comme des zones potentielles pour l’atterrissage d’astronautes.

Où les astronautes atterriront sur la lune

Les sites d’atterrissage ont été identifiés dans les régions proches du pôle Sud lunaire, une zone d’intérêt particulier pour les scientifiques et qui conviendrait à la construction d’un avant-poste permanent où les équipages pourraient rester de longues périodes sur la Lune et, en l’avenir, préparez-vous pour des missions sur Mars.

Les sites d’atterrissage de la mission Artemis III

Les zones possibles identifiées pour l’atterrissage des astronautes de la mission Artemis III sont au nombre de 13, toutes proches du pôle Sud lunaire :

bord A du cratère Faustini ;

le pic près de Shackleton ;

l’écusson de connexion ;

le prolongement du Connection Crest ;

bord 1 du cratère de Gerlache ;

bord 2 du cratère du cratère de Gerlache ;

le massif de Gerlache-Kocher ;

le cratère Haworth;

le massif Malapert ;

le plateau Plateau de Leibnitz Beta ;

bord 1 du cratère Nobile;

bord 2 du cratère Nobile;

bord du cratère Amundsen.

Au sein de chaque région, il existe plusieurs sites d’atterrissage potentiels qui ont été évalués en fonction du terrain, des conditions de communication et d’éclairage, ainsi que de la capacité à atteindre des objectifs scientifiques, dont le bien-fondé sera discuté dans les prochains mois avec la communauté scientifique afin de pour affiner la sélection et identifier où, pour la première fois depuis la mission Apollo de la NASA en 1972, les astronautes reviendront poser le pied sur la Lune.

Le programme Artemis de la NASA

Avec le programme Artemis (Artemis, qui dans la mythologie grecque est la soeur d’Apollon, fils de Zeus), la NASA et ses partenaires nationaux et internationaux, tels que l’ESA, l’Agence spatiale européenne, la JAXA, l’Agence spatiale japonaise et le Canada L’agence spatiale (CSA) vise non seulement à retourner sur la Lune, dans le but d’atterrir également la première femme et le premier homme noir, mais à ouvrir la voie à une présence lunaire à long terme, avec une station spatiale en orbite et un avant-poste permanent qui sert de tremplin pour atteindre Mars, jetant les bases de la construction d’une économie lunaire.

Les régions de la Lune au pôle Sud vues du vaisseau spatial Clementine de la NASA.

La première étape de cette voie viendra avec la mission inaugurale Artemis I, le premier test en vol sans pilote du vaisseau spatial Orion et de sa fusée intégrée, la très puissante SLS (Space Launch System), dont le lancement est prévu le lundi 29 août 2022. Actuellement, la capsule Orion et la fusée SLS ont déjà été positionnées sur le Launch Complex 39B du Kennedy Space Center en Floride, où la bannière indiquant « We Are Going! » (Nous arrivons !), pour signaler que nous y retournons vraiment.

Le lancement marquera officiellement le départ des missions Artemis et servira à vérifier que le bon fonctionnement de tous les systèmes pendant le vol en orbite lunaire, à environ 40 000 milles (plus de 64 000 km) de la Lune, ainsi qu’à surveiller le rayonnement, les vibrations et efficacité de tous les composants, en particulier le bouclier thermique du module de commande qui, lors de la rentrée sur Terre, sera soumis à une température de plus de 2 000 degrés. Environ deux ans après ce premier vol d’essai, ce sera au tour de la mission Artemis II, le vol habité en orbite lunaire, prévu en 2024 puis l’atterrissage ultérieur d’astronautes sur la Lune, avec Artemis III en 2025. La NASA a Elon SpaceX de Musk a déjà été sélectionné pour construire le système d’atterrissage qui emmènera l’équipage de l’orbite lunaire à sa surface.

Les débarquements de l’homme sur la lune

En cas de succès, l’atterrissage de la mission Artemis III, comme mentionné, marquera le retour des humains sur la surface lunaire plus d’un demi-siècle après que les astronautes d’Apollo 17 Eugene Cernan et Harrison Schmidt ont quitté la surface le 14 décembre 1972. Dans l’ensemble, le Le programme Apollo a réussi six atterrissages avec deux astronautes chacun, pour un total de 12 personnes qui ont marché sur la lune entre 1969 et 1972.

En plus de ces six atterrissages humains, il y a eu 17 atterrissages robotiques doux réussis sur la Lune. La plupart d’entre eux ont eu lieu dans des régions proches de l’équateur lunaire et presque tous se sont produits entre 1966 et 1976, sous le contrôle des agences spatiales des États-Unis ou de l’ex-Union soviétique. En 2013, un autre atterrisseur est revenu sur la Lune, cette fois depuis la Chine, qui a depuis réussi trois atterrissages en douceur, dont le premier sur la face cachée de la Lune, en 2019.