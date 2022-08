Corsair tease son premier SSD PCIe 5.0, capable de vitesses séquentielles de 10 000 Mo/s

Tourné vers l’avenir : Corsair a récemment lancé un SSD PCIe 5.0 NVMe pouvant atteindre des vitesses séquentielles allant jusqu’à 10 000 Mo/s. Ces chiffres donnent aux utilisateurs un aperçu du futur proche du stockage PCIe et NVMe alors que le lancement des processeurs AMD Ryzen 7000 et Intel Raptor Lake se profile, équipés du prise en charge de ces disques de stockage PCIe 5.0.

Ce serait un euphémisme de dire que la technologie SSD s’est considérablement améliorée au cours des deux dernières décennies. Il y a moins de 15 ans, un SSD SATA III de 120 Go vous aurait coûté près de 350 $. De nos jours, 350 $ peuvent potentiellement vous procurer plus de 4 To de stockage SSD, tout en étant presque 12 fois plus rapides que les anciens SSD SATA ; ces vitesses sont toutes dues à la puissance des voies PCIe et des ports NVMe. En fait, les disques NVMe ont connu des améliorations majeures en encore moins de temps.

Il y a à peine trois ans, les premiers disques PCIe 4.0 NVMe sont arrivés dans les magasins, offrant des vitesses fulgurantes allant jusqu’à 7 000 Mo/s. Et bien que ces vitesses soient impressionnantes, Corsair a décidé de faire bouger les choses et de briser le plafond à quatre chiffres. Les images ont révélé des informations concernant le prochain SSD MP700 PCIe 5.0 NVMe de Corsair, qui prétend que le disque peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 10 000 Mo/s en lectures séquentielles et 9 500 Mo/s en écritures séquentielles.

Corsair déclare avec audace « dire au revoir aux écrans de chargement », juste pour vraiment souligner la rapidité avec laquelle ces disques peuvent être. Le graphique montre que le MP700 a des vitesses de lecture séquentielle 40 % plus rapides que le MP600 Pro XT pris en charge par PCIe 4.0, ainsi que des vitesses de lecture séquentielle 180 % plus rapides par rapport au MP510 pris en charge par PCIe 3.0. Pour mettre les choses en perspective, le MP510 de Corsair présenté sur le graphique ci-dessus est sorti il ​​y a moins de quatre ans.

Pensez simplement à charger 10 Go de données en une seconde. Il y a vingt ans, les disques durs avec plus de 10 Go de stockage total étaient des produits de base, mais maintenant, vous pouvez hypothétiquement charger chaque bit de données sur l’un de ces disques durs de 10 Go en une seconde seulement. Cependant, il faut mettre l’accent sur le mot « hypothétique ».

Il convient de noter que même si les vitesses séquentielles des périphériques de stockage sont des chiffres étonnants à regarder, elles ne sont pas entièrement représentatives des vitesses réelles auxquelles les utilisateurs peuvent s’attendre de l’utilisation quotidienne de leurs disques. Cela ne veut pas dire que le MP700 de Corsair sera « lent », mais nous attendons peut-être encore des vitesses réelles qui atteignent ces 10 Go/s dont Corsair se vante. Quoi qu’il en soit, les testeurs éventuelles de ce lecteur, ainsi que d’autres concurrents, seront certainement impressionnantes à voir une fois que les consommateurs pourront enfin mettre la main sur les SSD PCIe 5.0.

Il est également juste de supposer que ces SSD devraient être disponibles dans un proche avenir, avec des processeurs de la série Ryzen 7000 qui devraient sortir en septembre et le Raptor Lake d’Intel qui devrait suivre peu après en octobre. Les deux plates-formes ayant confirmé le prise en charge de PCIe 5.0, les fabricants seront certainement prêts à les rendre disponibles dès que possible, tout comme nous l’avons vu avec les disques PCIe 4.0 il y a à peine trois ans.