Pourquoi Elvis n’a-t-il pas encore été diffusé sur HBO Max ?

HBO Max ne se conforme pas: Elvis n’a pas atteint la plate-forme

Le biopic basé sur la vie privée du King of Rock nous a permis de voir de nombreux moments intimes de la vie de l’artiste et de sa relation avec Priscilla, qui fut sa femme jusqu’en 1973. Le film réalisé par Baz Luhrmann reflète très bien à quel point c’était difficile. pour lui son ascension vers la gloire. Le crooner du Mississippi a été l’un des premiers artistes de l’histoire à avoir dû devenir célèbre à partir de zéro. De n’être personne à être reconnu dans la moitié du monde. La renommée le conduirait à commettre de multiples erreurs qui mettraient fin à sa vie prématurément. Malheureusement, un résultat qui est encore assez courant, même aujourd’hui, pour de nombreux artistes.

Cependant, ce qu’Elvis nous a également laissé voir, c’est le désastre complet qu’est HBO Max. Lorsque la plate-forme de contenu a été établie à l’échelle internationale, la société a assuré que les films Warner seraient téléchargés sur la plate-forme 45 jours après la sortie en salles. Ce temps est passé et le biopic n’apparaît toujours pas sur HBO Max.

Blâmez-le sur la découverte

HBO Max s’est imposé comme le seul anneau de plateformes de contenu Warner. Avant son lancement, HBO fonctionnait de manière assez anarchique et ce n’était pas un service mondial. En fait, la filiale qui fournissait le service à de France fonctionnait encore plus mal.

L’unification chez HBO Max n’a pas trop arrangé les choses non plus. La transition n’était pas achevée et de nouveaux problèmes se posent maintenant au conglomérat. En avril dernier, WarnerMedia et Discovery ont fusionné. Apparemment, HBO Max a déjà une date d’expiration, et dès l’été 2023 on pourrait voir la nouvelle plateforme qui prendra le relais.

Qu’est-il arrivé à Elvis alors ? Apparemment, Discovery ne partage pas la vision des premières que Warner avait. Désormais, ils vont analyser au cas par cas, comme Tom Nielsen, attaché de presse HBO Max, l’a expliqué aux médias :

«Nous continuons à expérimenter lorsque nous proposons des films Warner Bros sur HBO Max, en équilibrant la nécessité de donner aux films une exposition maximale dans les salles. Désormais, au lieu de la règle des 45 jours, nous serons plus flexibles et confirmerons la date de diffusion en continu de nos titres en salles environ sept jours avant leur arrivée sur HBO Max.

Nous pouvons oublier la règle des 45 jours. Maintenant, si un film doit sortir sur HBO Max, ils nous donneront un préavis d’une semaine.