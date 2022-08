American Airlines dépose une caution sur 20 avions Boom Supersonic Overture

Quelque chose à espérer : Boom dit que l’Overture atteindra une vitesse maximale de Mach 1,7, réduisant de moitié le temps de vol pour certaines routes par rapport aux avions commerciaux d’aujourd’hui. Si tout se passe comme prévu, l’Overture effectuera son premier vol commercial en 2029, près de trois décennies après le retrait du Concorde, le dernier avion de ligne supersonique.

American Airlines a annoncé qu’elle avait passé une commande pour jusqu’à 20 avions Overture auprès de Boom Supersonic, avec une option pour 40 autres. Les compagnies n’ont pas précisé la valeur de l’accord, mais American a mentionné qu’elle avait déjà payé un non- dépôt remboursable sur les 20 premiers avions.

Boom affirme que l’Overture pourra transporter de 65 à 80 passagers et voler aussi vite que Mach 1,7 (1 100 mph; 1 800 km/h) au-dessus de l’eau, soit deux fois la vitesse des avions commerciaux les plus rapides d’aujourd’hui. Pour mettre les choses en perspective, un vol direct de Miami à Londres prend environ neuf heures en ce moment. Overture pourrait faire le même trajet en un peu moins de cinq heures.

En juillet, Boom a dévoilé la conception de production finale de l’Overture, avec quatre moteurs au lieu des trois d’origine, une aile en forme de mouette et un fuselage redessinés pour réduire la traînée. Il fonctionnerait au quart du coût du Concorde en s’appuyant sur des moteurs secs (sans postcombustion) et des structures composites. Boom affirme également que les jets seront à zéro carbone et pourront fonctionner avec du carburant d’aviation 100% durable.

L’Overture mesurera 205 pieds de long et aura une altitude de croisière de 60 000 pieds. Cependant, il aura une portée limitée de seulement 4 250 milles marins (4 888 milles; 7 867 km), ce qui indique que les vols transpacifiques nécessiteraient une escale de ravitaillement. L’avion génère également un bang sonique suffisamment fort pour limiter les vols au-dessus de la terre à des vitesses subsoniques.

Boom prévoit de construire l’avion dans sa prochaine usine de fabrication à Greensboro, en Caroline du Nord, avec le premier modèle déployé en 2025 et le premier vol prévu pour 2026. Si tout se passe bien, l’Overture commencera des vols commerciaux d’ici la fin de la décennie. .