Votre prochain MacBook ou Apple Watch pourrait venir du Vietnam

Pourquoi c’est important : Comme de nombreuses entreprises d’électronique grand public, Apple a longtemps eu le problème de la dépendance excessive à l’égard de la Chine pour un processus qu’elle appelle FATP – Final Assembly, Test, and Pack. Cette année, la société Cupertino a intensifié ses efforts pour déplacer la fabrication vers d’autres pays asiatiques tels que le Vietnam, où elle souhaite fabriquer des iPad, des AirPod, des MacBook et peut-être même des HomePod.

Au cours des dernières années, plusieurs entreprises technologiques ont tenté de déplacer une partie de leur fabrication hors de Chine. La relocalisation s’est avérée un défi majeur, de sorte que la plupart des entreprises ont plutôt choisi de transférer leur capacité de production dans les pays asiatiques voisins.

Ce processus n’a pas été sans ses propres défis, en particulier dans le cas de pays comme le Vietnam. Les fermetures d’usines au cours des deux dernières années et un grave manque de talents locaux en ingénierie ont considérablement ralenti les choses. Des fournisseurs comme Foxconn ont appelé à plusieurs reprises à la diversification de la chaîne d’approvisionnement technologique face aux tensions géopolitiques et commerciales croissantes.

Pour Apple, une partie de la production d’iPhone a déjà été transférée en Inde. Et selon un rapport Nikkei, le géant de Cupertino est actuellement en pourparlers pour fabriquer certains produits Apple Watch et MacBook au Vietnam afin de réduire davantage sa dépendance à l’égard de la fabrication chinoise. Des fournisseurs comme Luxshare et Foxconn mettront bientôt en place des lignes de production de test pour ces appareils dans le pays d’Asie du Sud-Est. Apple espère également déplacer la production de HomePod dans le pays, mais cela n’est pas considéré comme une priorité car les progrès globaux ont été lents.

Apple fabrique déjà des AirPod dans le pays et le fait depuis 2020. Plus tôt cette année, il a commencé à fabriquer des iPad au Vietnam grâce à BYD Electronics, mais c’était après plusieurs retards liés à des pénuries de puces et de composants qui n’ont commencé que récemment à s’améliorer. Il convient de noter que BYD est un fournisseur chinois, ce qui souligne l’effort pour équilibrer l’impact géopolitique de ces mouvements.

Pour le Vietnam, ce développement est une aubaine pour l’industrie technologique locale. Les nouveaux modèles de MacBook sont beaucoup plus modulaires, ce qui a permis à des fournisseurs comme Foxconn de déplacer plus facilement la production en dehors de la Chine, car le processus d’assemblage nécessite des étapes moins nombreuses et plus simples. En revanche, l’Apple Watch a une conception relativement compliquée qui nécessite plus de travailleurs qualifiés pour le processus d’assemblage. Les deux appareils coûtent plus cher à assembler au Vietnam, mais il n’est pas encore clair si ce coût supplémentaire se reflétera dans le prix affiché.

D’autres entreprises comme Google, Amazon et Dell ont également mis en place des lignes de production au Vietnam, mais la chaîne d’approvisionnement locale est toujours plus faible et moins compétitive en termes de prix que celle de la Chine. Au moment d’écrire ces lignes, Apple compte 22 fournisseurs vietnamiens, contre 14 en 2018.