Warzone 2 : Nous avons déjà une date de sortie possible

Il y a environ une semaine, Activision a rendu publiques les dates auxquelles nous pourrons jouer à Call of Duty : Modern Warfare II (2022). Au-delà de la date de sortie finale, la société a annoncé les conditions requises pour accéder à la première version bêta exclusive du mode multijoueur et Early Access. Cependant, la grande inconnue de cette annonce qui a été faite lors du CDL Championship Weekend 2022 à Los Angeles était la date de sortie de Warzone 2. La première de ce nouveau Battle Royale était une inconnue jusqu’à présent, car des documents ont été divulgués qui révèlent quoi est susceptible d’être sa date de sortie finale.

Warzone 2 arrivera peu après le lancement de Call of Duty : Modern Warfare 2 (2022)

Le vendredi 28 octobre 2022 est une date bien marquée dans le calendrier des plus nostalgiques de la saga Call of Duty. Ce sera le jour où Call of Duty : Modern Warfare 2 (2022), le jeu de tir le plus attendu depuis des années, sera mis en vente. Infinity Ward semble préparer un jeu vidéo à la hauteur de l’original, et nombreux sont les fans de cette franchise qui fondent leurs espoirs sur ce jeu. Call of Duty a clairement perdu la bataille contre d’autres jeux gratuits, mais ce nouvel opus – avec Warzone 2 – pourrait ramener la saga Call of Duty au sommet.

Cependant, ne pas connaître la date de sortie de la deuxième génération de Warzone a rendu certains fans nerveux. Au cours des dernières heures, un document interne a été divulgué par Activision Blizzard qui indique que le Battle Royale verra le jour avant la fin de l’année.

Novembre sera le mois de Warzone 2

Nous n’aurons qu’à attendre deux semaines à compter du lancement de Call of Duty : Modern Warfare 2 (2022) pour que la version étendue du Battle Royale d’Infinity Ward arrive sur nos consoles et ordinateurs.

Selon une fuite de @CharlieIntel, Warzone 2 sortira mercredi prochain, le 16 novembre 2022. Dans la publication, l’influenceur bien connu – et le leaker – des informations de Call of Duty a également révélé quelques informations supplémentaires sur d’autres versions d’Activision Blizzard , comme la sortie de World of Warcraft : Dragonflight. Jusqu’à présent, sa première était une surprise, mais les images révèlent qu’elle sortira le 28 novembre. Dans le document, il y a aussi d’autres détails mineurs sur les mises à jour d’autres jeux vidéo de la société.

Breaking: Une image de document interne a fui révélant la date de lancement de Warzone 2 au 16 novembre Image partagée sur r/classicwow Reddit pic.twitter.com/JUe3fx1G0M – CharlieIntel (@charlieINTEL) 16 août 2022

Cependant, ne vous faites pas non plus d’illusions. Tout cela vient d’une fuite, il n’est donc pas nécessaire que ce soit officiel. Avant le lancement de Warzone 2, on suppose que les développeurs du titre feront un événement dans lequel les nouvelles mécaniques seront présentées. En fait, il reste encore beaucoup à confirmer sur le propre mode multijoueur de Modern Warfare 2. Cette information sera présentée à Call of Duty: Next le 15 septembre, où Infinity Ward et Activision devraient également nous surprendre avec quelque chose de plus d’informations sur Warzone 2. Les fans de la saga ont-ils entendu ça ? Il en reste moins pour effacer complètement l’inconnu.