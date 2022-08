Apple échoue-t-il au niveau des modems ?

Moulin à rumeurs : il y a quelques semaines, Ming-Chi Kuo, un analyste de vente bien connu, a tweeté que ses vérifications indiquaient que les efforts d’Apple pour construire leur propre modem mobile avaient peut-être échoué. Dans cette colonne, nous voulons parcourir cela – la probabilité que cela se produise, les causes potentielles et certaines des implications.

Kuo est généralement bien considéré. Basé en Asie, il semble avoir une très bonne connaissance de la chaîne d’approvisionnement. Comme tous les analystes, ses antécédents sont loin d’être à 100 % en matière de capacité prédictive, mais d’une manière générale, il semble avoir plus raison que tort sur les questions relatives à la chaîne d’approvisionnement (moins avec les logiciels d’Apple).

Alors a-t-il raison cette fois ? Nous pensons qu’il est trop tôt pour le dire. Le téléphone en question est l’iPhone 2023, qui est encore dans 14 mois. En règle générale, les décisions d’approvisionnement pour l’iPhone sont verrouillées environ 12 mois à l’avance, il y a donc peut-être un peu de temps pour changer.

D’un autre côté, le modem est une partie importante du téléphone, plus à ce sujet dans un instant, de sorte que le reste de l’équipe iPhone ne peut probablement prendre qu’une foule d’autres décisions après la réparation du modem. Nous sommes donc dans le stade. Dans un prochain article, nous déconstruirons un peu l’approvisionnement en données côté vente, mais pour nos besoins ici, nous donnerions au moins des chances égales que Kuo ait raison.

[Company Update] Qualcomm (QCOM.O) Ma dernière enquête indique que le développement de la puce de modem iPhone 5G d’Apple a peut-être échoué, de sorte que Qualcomm restera le fournisseur exclusif des puces 5G des nouveaux iPhones du 2H23, avec une part d’approvisionnement de 100 % (par rapport à l’estimation précédente de l’entreprise de 20 %). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 28 juin 2022

L’équipe de puces d’Apple, Apple Silicon, est une organisation incroyablement compétente. Nous les décrivons régulièrement comme la société de semi-conducteurs la mieux gérée au monde. Ils ont marqué toutes sortes de réalisations impressionnantes comme le processeur de la série M et le processeur d’application de la série A pour les téléphones. Comment pourraient-ils échouer à un modem? En termes simples, les modems sont difficiles.

Les modems, également appelés bandes de base, sont la puce qui connecte un appareil au réseau mobile. Sans modem, un iPhone n’est qu’un iPod (qui n’existe plus). Comme nous l’avons noté ci-dessus, les modems sont généralement la première décision de conception socket lors de la construction d’un téléphone, tout le reste dépend de ce choix, ils sont le point stratégique ultime des téléphones. Mais que font ils?

Les téléphones reçoivent des ondes radio, la chaîne RF traduit ces ondes radio en 1 et 0 et les envoie au modem. Le modem prend ensuite ces signaux et les décode en une entrée significative – une voix parlée, une vidéo en streaming, etc.

Fondamentalement, les règles qui régissent ce décodage sont déterminées par les normes sans fil – alias 4G, 5G. Mais qu’est-ce que c’est ? Ce sont des mathématiques incroyablement compliquées qui couvrent les aléas de la réalité des ondes radio parcourant de longues distances. Ils intègrent toutes sortes de scénarios autour de la perte de signal, des interférences et de certains schémas de codage très complexes. À certains égards, ils traitent des instructions pour une longue liste de cas critiques. Fondamentalement, ce qu’ils ne sont pas, c’est un flux prévisible de données ou de code déterministe attendant d’être exécuté.

Pour le dire gentiment, les modems sont très différents des CPU ou des GPU, sans parler des ASIC AI spécifiques à une tâche. En tant que tels, leur développement nécessite un ensemble de compétences très différent de celui de la conception de ces autres puces. Si vous regardez un processeur non plafonné, il existe des modèles clairs, comme regarder des farming industrielles à partir de 30 000 pieds. Décapuchonnez un modem et il semble beaucoup moins rangé, plus proche des parcelles d’un village d’agriculteurs esclaves du Moyen Âge. (Et pour ce que ça vaut, il est très difficile de trouver une photo de ceux-ci en ligne, en partie parce qu’ils sont si peu attrayants à regarder.)

Il est donc très possible qu’Apple n’ait tout simplement pas suffisamment d’expérience en conception pour construire la puce. Si nous devions deviner, peut-être qu’ils ont terminé une conception mais ont constaté que ses performances énergétiques ne répondaient pas aux attentes. Il est important de se rappeler qu’Apple a déjà échoué dans la construction de puces réseau. Il y a dix ans, ils ont acquis une équipe Wi-Fi/Bluetooth de Texas Instruments, mais aujourd’hui, Apple achète toujours ces puces à Broadcom.

Ce qui nous amène à Intel. Il y a trois ans, Apple a acquis l’équipe mobile d’Intel, soit environ 1 000 personnes. Intel avait acquis l’équipe d’Infineon et, pendant un bref instant, avait fourni des modems à Apple. Puis la 5G est arrivée, Intel n’était pas prêt, et Apple a donc dû régler son procès d’un milliard de dollars avec Qualcomm et leur acheter des versions. Apple a évalué l’acquisition à 1 milliard de dollars, et nous connaissons des gens chez Intel qui sont étourdis par ce montant. Intel a apporté avec lui un modem 3G/4G fonctionnel, et l’idée était qu’Apple Silicon sortirait et concevrait la partie 5G. Maintenant, la réalité semble s’être installée.

Que se passe-t-il ensuite ? Si cette rumeur s’avère exacte (en aucun cas certaine), c’est évidemment une bonne nouvelle pour Qualcomm. L’année dernière, ils ont averti qu’ils s’attendaient à ce que leur part de modems Apple passe de 100 % à 20 % dans le modèle 2023. À l’époque, cela était considéré comme la preuve que les plans d’Apple étaient gravés dans le marbre. Cependant, nos conversations ont ensuite indiqué qu’il ne s’agissait que d’une décision intelligente de la part de l’équipe des relations avec les investisseurs de Qualcomm, cela signifiait qu’ils n’auraient pas à passer 25 % de leur temps de questions pendant les années suivantes à répondre encore et encore aux mêmes questions.

Cela étant dit, il est très possible que le modem d’Apple soit en retard. La dernière fois que nous avons écrit à ce sujet, nous avons suggéré que l’échéance de 2023 ne serait pas réalisable, mais que 2024 ou 2025 le pourraient. Il n’y a aucune raison (encore) de penser qu’Apple a complètement abandonné le projet.

Il y a encore 114 emplois sur le site d’emplois d’Apple qui mentionnent les modems. C’est beaucoup moins que l’année dernière, mais cela ne ressemble pas à une entreprise qui change radicalement de cap. Encore une fois, Apple Silicon est très bien géré, et nous soupçonnons fortement qu’ils fondent beaucoup d’espoirs sur leur propre modem. Certes, ils pourront peut-être convaincre Qualcomm de fournir ces fonctionnalités, mais Apple n’a pas beaucoup d’influence pour le moment.

En fin de compte, nous ne sommes pas entièrement surpris par cette nouvelle. Construire un modem est très difficile, comme en témoigne la très longue liste d’entreprises qui ont essayé et échoué à en construire un. Dans un sens plus large, il y a une perception croissante qu’Apple Silicon a peut-être perdu sa magie. Dylan Martin de The Register, pour sa part, a fait une excellente couverture sur les départs de haut niveau de l’équipe. Nous avons tendance à penser qu’Apple Silicon se porte très bien, mais le modem montre qu’ils sont, après tout, toujours mortels.