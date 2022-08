Les États-Unis annoncent des contrôles à l’exportation plus stricts sur la technologie des puces avancées

En bref : le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) a dévoilé un contrôle plus strict des exportations sur plusieurs articles ayant des applications commerciales et militaires, y compris des matériaux comme l’oxyde de gallium et le diamant, des logiciels utilisés pour concevoir des puces avancées et une nouvelle technologie qui pourrait bientôt améliorer les turbines à gaz. .

La BRI, une agence du département américain du Commerce, a annoncé de nouveaux contrôles à l’exportation sur les technologies jugées essentielles à la sécurité nationale des États-Unis. La règle est entrée en vigueur lundi et implique quatre technologies soutenant la production de semi-conducteurs avancés et de moteurs à turbine à gaz.

Les quatre technologies sont couvertes par l’arrangement de Wassenaar, ce qui indique que 41 autres États imposeront également des contrôles d’exportation plus stricts sur ces articles. Il manque notamment à cette liste de pays la Chine, un concurrent stratégique des États-Unis.

« Nous protégeons les quatre technologies identifiées dans la règle d’aujourd’hui contre une utilisation finale néfaste en appliquant des contrôles par le biais d’un régime multilatéral », a déclaré la secrétaire adjointe au commerce pour l’administration des exportations, Thea D. Rozman Kendler.

La nouvelle règle entraînera des contrôles d’exportation plus stricts pour l’oxyde de gallium et le diamant, deux substrats de semi-conducteurs à bande interdite ultra large. Les appareils fabriqués à l’aide de ces matériaux auraient un potentiel militaire accru car ils fonctionnent dans des conditions plus sévères, telles qu’une tension plus élevée ou une température plus élevée, que les appareils fabriqués à partir de nitrure de gallium ou de carbure de silicium.

La combustion à gain de pression (PGC), une technologie à l’étude qui pourrait améliorer l’efficacité thermique des turbines à gaz, est également affectée par la nouvelle règle. La BRI note que le PGC a un potentiel pour les applications terrestres et aérospatiales, y compris les fusées et les systèmes hypersoniques.

La dernière technologie touchée par les nouveaux contrôles à l’exportation est le logiciel de conception électronique assistée par ordinateur (ECAD) créé pour aider à développer des circuits intégrés avec la structure GAAFET. Les ingénieurs utilisent le logiciel ECAD pour concevoir, analyser, optimiser et valider les performances des circuits intégrés et des circuits imprimés. Cette technologie est essentielle pour faire évoluer les nœuds de processus à 3 nm et moins.

La restriction des systèmes ECAD aura probablement un impact minime à court terme sur l’industrie chinoise de la fabrication de puces car aucune fonderie chinoise ne peut produire des puces aussi avancées à ce stade (SMIC est le plus proche avec un nœud basé sur DUV de 7 nm). Cependant, les futures percées prendront probablement plus de temps en ce qui concerne les processus inférieurs à 3 nm.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont introduit de nouvelles restrictions sur les exportations d’outils de fabrication de puces vers la Chine. Pendant ce temps, Huawei a signalé une nouvelle baisse de ses revenus. La BRI a ajouté l’entreprise à la liste des entités il y a trois ans.