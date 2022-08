Voici tout ce qui reste à venir d’Apple en 2022

La première moitié de 2022 a été incroyablement occupée – nous avons vu l’introduction du Mac Studio, du Studio Display, d’un MacBook Air entièrement repensé, et plus encore. Apple a également dévoilé sa prochaine série de mises à jour logicielles, y compris iOS 16, lors de la WWDC en juin.

Mais l’année d’Apple est loin d’être terminée, et il reste encore beaucoup d’annonces à venir. Voici tout ce que nous savons.

Mac Pro

La transition Apple Silicon se poursuivra jusqu’en 2022 – et cela pourrait être l’année où la transition sera terminée. Selon Bloomberg, Apple prévoit un nouveau Mac Pro propulsé par Apple Silicon. Cette machine pourrait faire environ la moitié de la taille du Mac Pro actuel en termes de conception.

Apple a même tease le lancement du nouveau Mac Pro lors de son événement spécial en mars. Le vice-président d’Apple, John Ternus, a déclaré : « Il ne reste plus qu’un seul produit : le Mac Pro, mais c’est pour un autre jour. »

Selon les rumeurs, le nouveau Mac Pro serait disponible en 20 ou 40 configurations de cœur de calcul, composées de 16 cœurs hautes performances ou 32 cœurs hautes performances et de quatre ou huit cœurs haute efficacité. Les options GPU incluraient des options à 64 et 128 cœurs.

iPad Pro repensé

L’iPad Pro a reçu une mise à jour notable en 2021 avec une transition vers la puce M1 pour l’alimentation ainsi qu’un écran mini-LED dans le 12,9 pouces. Peu de temps après l’annonce de l’iPad Pro 2021, des rumeurs ont commencé à circuler sur ce à quoi s’attendre du modèle de nouvelle génération.

Bloomberg a rapporté qu’Apple développait un iPad Pro repensé avec un dos en verre. Ce changement permettrait à l’iPad Pro de prendre en charge la charge sans fil pour la première fois, ainsi que la charge sans fil inversée.

La charge sans fil inversée vous permettrait de placer un appareil compatible avec la charge sans fil, comme un iPhone ou des AirPods, à l’arrière de l’iPad Pro pour recharger cet appareil. La puissance serait partagée de l’iPad Pro à l’autre appareil.

Plus récemment, cependant, Netcost-security.fr a appris qu’Apple avait réduit ses plans de refonte de l’iPad Pro. Au lieu d’un dos entièrement en verre, la société prévoit un logo Apple en verre plus grand qui prendrait en charge la recharge sans fil.

Un autre changement qui viendrait avec l’iPad Pro 2022 est une extension de la technologie d’affichage mini-LED à l’iPad Pro 11 pouces pour la première fois ; c’est la technologie d’affichage qui est arrivée pour la première fois sur l’iPad Pro 12,9 pouces en 2021.

Quant à la date de sortie, iPadOS 16 devrait sortir en octobre. La rumeur actuelle est que le nouveau matériel iPad Pro sera également publié à la même époque.

iPad 10

En plus du nouvel iPad Pro haut de gamme, Apple prévoit également de réviser son iPad le plus abordable cette année. L’iPad de 10e génération devrait être lancé cet automne et pourrait être la plus grande mise à jour de l’iPad d’entrée de gamme depuis des années.

L’iPad de neuvième génération actuel est équipé de la puce A13 Bionic, mais l’iPad d’entrée de gamme de cette année sera alimenté par la puce A14 Bionic. Selon les sources de Netcost-security.fr, l’iPad de 10e génération rejoindra les iPad les plus chers car il prendra également en charge les réseaux 5G plus rapides.

Selon les rumeurs, le nouvel iPad 10 passerait également de Lightning à USB-C pour le chargement et le transfert de données. Le design (form factor) devrait également être mis à jour avec des bords plats similaires à ceux de l’iPad Pro, de l’iPad Pro et de l’iPad mini.

Vous pouvez en savoir plus sur l’iPad 10 dans notre tour d’horizon complet ici.

iPhone 14

Nous ne pouvons pas oublier l’iPhone 14. Selon les rumeurs, l’iPhone 14 serait une refonte majeure de la gamme d’iPhone, l’analyste Ming-Chi Actu prédisant que la gamme se composera de deux modèles de 6,1 pouces et de deux modèles de 6,7 pouces.

La gamme d’iPhone 2022 pourrait ressembler à ceci en termes de noms marketing : iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Actu dit que l’iPhone 14 Max représentera le prix le plus bas jamais enregistré pour un grand iPhone de 6,7 pouces, potentiellement à environ 900 $.

Alors que certains rapports antérieurs suggéraient que l’iPhone 14 pourrait présenter un design similaire à l’iPhone 4, les dernières rumeurs indiquent qu’Apple prévoit plutôt une refonte plus modeste. En fait, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max devraient être presque identiques à l’iPhone 13 actuel.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, cependant, devraient abandonner l’encoche.

Au lieu de l’encoche, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient présenter un nouveau design en forme de perforation + pilule. Il est logique qu’Apple adopte ce design avec l’iPhone 14, avec le « trou perforé » abritant la caméra actuellement située dans l’encoche.

L’iPhone 14 comprendra également des améliorations spectaculaires de la caméra frontale, selon Actu, avec la prise en charge de la mise au point automatique pour la première fois. En ce qui concerne la caméra arrière, Actu indique que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront mis à niveau à 48 mégapixels, une augmentation par rapport au capteur 12 mégapixels de l’iPhone 12.

La gamme d’iPhone 14 devrait être annoncée et publiée en septembre 2022. Bien qu’il y ait eu des rumeurs de retard, les derniers rapports suggèrent que tout est prévu pour un lancement en septembre.

Apple Watch Series 8 avec de nouvelles fonctionnalités de santé

La gamme Apple Watch devrait également être remaniée en 2022. Actu a annoncé qu’Apple lancerait trois nouveaux modèles d’Apple Watch à l’automne 2022, dont une nouvelle Apple Watch Series 8 haut de gamme, une nouvelle Apple Watch SE et la version sportive robuste précédemment évoquée.

En termes de technologies de la santé, l’Apple Watch Series 8 devrait ajouter un capteur de température corporelle, permettant un suivi supplémentaire de la santé et de la forme physique. Bloomberg a rapporté que ce capteur ne vous donnera pas votre température corporelle réelle, mais vous alertera plutôt lorsque votre température est élevée.

Une fuite récente a également mis en lumière ce à quoi s’attendre du matériel et des logiciels Apple Watch. Selon la source, l’Apple Watch Series 8 ressemblera à ceci :

41 mm et 45 mm comme la conception de la série 7

Aluminium Starlight, Midnight, Product Red et Silver

Acier inoxydable en argent, graphite et or

Pas de modèle en titane dans cette version

Apple aurait également un nouveau cadran de montre à venir pour l’Apple Watch Series 8. Le matériel devrait également utiliser une « colle plus forte » pour le boîtier de la montre sur la série 8 par rapport à la série 7, ce qui améliorera la durabilité.

Apple Watch Pro

Mais l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch SE ne sont pas les seules nouvelles montres à venir en septembre – Apple travaille également sur un nouveau modèle Apple Watch Pro.

Les rapports suggèrent que l’Apple Watch Pro sera une « évolution de la forme rectangulaire actuelle ».

L’un des principaux changements apportés à l’Apple Watch Pro sera les matériaux à partir desquels elle est fabriquée. L’Apple Watch Pro comporterait une « formulation de titane plus durable » dans le cadre des efforts d’Apple pour la rendre aussi robuste que possible. Cela correspond à l’Apple Watch Series 8 ne pas étant disponible en titane.

L’Apple Watch Pro devrait également offrir une autonomie accrue. L’Apple Watch Pro pourrait également offrir des fonctionnalités exclusives pour le suivi de la condition physique et de la santé qui nécessitent une autonomie plus longue de la batterie.

Apprenez-en plus sur l’Apple Watch Pro ici même dans notre guide complet.

Airpods Pro 2

Apple prévoit également la sortie de nouveaux AirPods Pro de deuxième génération en 2022. Cette annonce interviendra trois ans après la sortie de la première version d’AirPods Pro.

Les rapports initiaux sur les AirPods Pro 2 indiquaient qu’ils présenteraient une conception « plus compacte » qui supprime la tige qui dépasse actuellement du bas des AirPods Pro. Apple, cependant, aurait eu du mal avec cette refonte et envisage maintenant de conserver le même design (form factor).

Mais de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont encore attendues avec les AirPods Pro 2, notamment un nouveau design pour le boîtier de charge. 52audio a partagé une image de ce nouveau boîtier de charge, montrant un design (form factor) légèrement nouveau à côté des trous des haut-parleurs au bas du boîtier pour Find My.

Il y a aussi une paire de trous métalliques sur le côté du boîtier AirPods Pro 2, qui semble être conçu pour vous permettre de fixer une sangle au boîtier, similaire à de nombreux accessoires tiers qui existent aujourd’hui.

Selon les rumeurs, les AirPods Pro 2 seraient également dotés de nouvelles fonctionnalités liées à la qualité audio. Selon l’analyste Apple fiable Ming-Chi Actu, AirPods Pro 2 sera le premier des produits AirPods d’Apple à offrir une prise en charge de la lecture audio sans perte.

Enfin, Apple prévoit également de mettre à niveau ses modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec de nouvelles puces à l’intérieur. Le MacBook Pro vient de faire l’objet d’une refonte majeure l’année dernière, la mise à jour de cette année devrait donc se concentrer uniquement sur les améliorations des spécifications.

Bloomberg a signalé que de nouvelles versions du MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max sont attendues dès cet automne. Cette mise à jour pourrait toutefois être finalement repoussée à 2023.

Autres possibilités

Qu’attendez-vous le plus de la part d’Apple au cours des 5 prochains mois ? Avez-vous d’autres pronostics ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :