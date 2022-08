Fix Yum Command Not Found (4 façons de résoudre le problème)

Si vous utilisez une distribution du système d’exploitation Linux, vous connaissez peut-être la commande yum. La commande yum est principalement utilisée pour gérer les packages. Que vous installiez, désinstalliez ou rétrogradiez un package, la commande yum est toujours utilisée. Bien que nous sachions maintenant pourquoi la commande yum est importante, plusieurs rapports indiquent que la commande yum ne s’exécute plus et entraîne le commande yum introuvable publier. Aujourd’hui, nous allons examiner diverses solutions pour corriger l’erreur introuvable de la commande yum.

Maintenant, si vous creusez un peu plus, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles vous verriez le message d’erreur introuvable de la commande yum. Heureusement, il existe un certain nombre de solutions que vous pouvez suivre pour vous débarrasser de ces erreurs. Nous énumérerons un certain nombre de correctifs potentiels qui peuvent vous aider à vous débarrasser du message d’erreur introuvable de la commande yum.

Correction de la commande Yum introuvable

Voici un certain nombre de solutions que vous pouvez suivre pour corriger le message d’erreur introuvable de la commande yum.

Correctif n°1 : vérifier le type de distribution Linux

Pour le profane, chaque distribution de Linux peut ressentir la même chose. Cependant, il existe différentes versions de distributions Linux disponibles pour l’utilisateur final. La commande yum ne fonctionnera pas sur les distributions Linux basées sur Debian, simplement parce qu’à la place de la commande yum, ces distributions basées sur Debian utilisent le gestionnaire de packages apt au lieu du gestionnaire de packages yum. Si vous souhaitez savoir quel type de distribution Linux vous utilisez, vous pouvez suivre ces étapes pour trouver ces informations.

Ouvrez la console de recherche sur votre PC Linux. Maintenant, tapez À propos dans le champ de recherche. Dans les résultats de la recherche, cliquez sur À propos. La fenêtre À propos de sera maintenant affichée. Vous verrez les détails du type de distribution Linux que vous exécutez sur votre PC.

Si vous utilisez une distribution telle que Debian, Ubuntu ou Linux Mint, vous devrez utiliser la commande apt au lieu de la commande yum pour installer les packages.

Correctif n ° 2 : installez l’utilitaire de commande yum

Maintenant, si vous avez vérifié sur quelle distribution Linux vous utilisez et qu’il s’agit d’un système d’exploitation basé sur Redhat, alors vous avez de la chance. Vous pouvez récupérer l’utilitaire de commande yum en l’installant sur votre système. Vous pouvez exécuter l’une des deux commandes mentionnées ci-dessous afin d’obtenir l’utilitaire de commande yum sur votre PC Linux.

$ sudo dnf -y installer yum

Ou

Évitez d’utiliser des systèmes d’exploitation morts ou en fin de vie

Comme tous les autres systèmes d’exploitation, différentes distributions Linux auront des dates de fin de vie différentes. Donc, si vous utilisez une version de Linux qui a déjà dépassé sa date de fin de vie, il y a de fortes chances que vous ne puissiez plus faire fonctionner la commande yum. Chaque fois que vous essayez d’exécuter la commande yum, le message d’erreur yum command not found s’affiche simplement. Au lieu de cela, procurez-vous une version plus récente de tous les systèmes d’exploitation basés sur RedHat. Plus le système d’exploitation est récent, meilleures sont vos chances de faire fonctionner la commande yum sans aucune erreur.

Correctif n°3 : utilisez dnf au lieu de yum

Désormais, avec les anciennes versions de Linux, vous pouvez utiliser la commande yum pour gérer les packages. Cependant, à mesure que de nouvelles distributions Linux sont mises à disposition, il est logique d’utiliser des commandes plus récentes. Donc, si votre distribution Linux ne prend plus en charge la commande yum, utilisez simplement dnf à la place de yum. La commande dnf est devenue la commande par défaut pour RedHat 8 et Fedora 22.

Correctif n°4 : Vérifiez si le $path est correctement configuré

Parfois, il peut y avoir des problèmes avec les fichiers de chemin racine qui peuvent provoquer le message d’erreur introuvable de la commande yum. La meilleure partie à ce sujet est que vous pouvez facilement résoudre ce problème. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer la commande ci-dessous.

# écho $CHEMIN

Une fois que vous avez appuyé sur la touche Entrée, vous verrez maintenant trois chemins d’entrée par défaut différents. Si ce sont les bons, alors tant mieux. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être apporter des modifications. Vous pouvez entrer les commandes ci-dessous pour configurer les chemins.

# CHEMIN= »/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin »

# CHEMIN D’EXPORTATION

Déclaration de finition

Et c’est ainsi que vous pouvez résoudre le problème de la commande yum introuvable sur vos systèmes Linux. Il est cependant conseillé d’utiliser la commande dnf au lieu de yum étant donné que vous utiliserez une version plus récente et mise à jour de Linux qui ne prend plus en charge la commande yum. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

