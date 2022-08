Le nouveau Thunderbolt 4 ProDock de Brydge présente une conception verticale avec un chargeur MagSafe intégré de 15 W

Aujourd’hui, Brydge lance le dernier ajout à son écurie de stations d’accueil MacBook. Marquant seulement la deuxième option Thunderbolt 4 à atterrir dans la gamme, le nouveau Brydge ProDock adopte une approche unique en offrant une poignée d’E/S dans un design (form factor) vertical pour l’un des derniers MacBook d’Apple.

Lancement de Brydge ProDock avec un design Thunderbolt 4 vertical

Arrivant en tant que dernière offre Thunderbolt 4 de Brydge, le nouveau ProDock est centré sur une vaste gamme d’E/S. Il est assez similaire aux autres modèles à cet égard, avec trois ports Thunderbolt 4 à l’arrière pour compléter les trois ports USB-A Gen 3.2 Gen 2 et un emplacement Gigabit Ethernet. Sur les côtés, vous trouverez également des lecteurs de cartes SD et une prise audio 3,5 mm.

Et bien que ces ports ne soient pas trop uniques par rapport au reste du marché des docks Thunderbolt 4, la façon dont vous connecterez réellement votre Mac brise le moule. Emballé dans un design vertical, le ProDock dispose d’un emplacement pour vous permettre de connecter un MacBook en mode clapet. Il n’y a pas de tâtonnement avec un cordon qui tombe de votre bureau ou quoi que ce soit du genre, il suffit de mettre votre machine en place et de bénéficier de toutes les E/S et même d’une charge passthrough de 90 W.

C’est une approche que nous avons vue de Brydge dans le passé avec ses docks verticaux d’origine des années passées, et maintenant le design (form factor) reçoit un peu d’amour de la dernière technologie et des machines les plus récentes d’Apple. Sur le devant du ProDock se trouve la dernière caractéristique notable, qui se présente sous la forme d’un chargeur MagSafe. Il peut prendre en charge les vitesses complètes de 15 W pour les combinés des séries iPhone 12 et 13

Le nouveau Brydge ProDock est compatible avec toutes les machines macOS les plus récentes d’Apple. Ceux qui bercent un modèle M1 Pro sont couverts, avec prise en charge des tailles 14 et 16 pouces. Et ceux qui ont marqué l’un des tout nouveaux MacBook Air M2 ont également de la chance, car cela aidera à transformer votre Mac portable tout juste sorti en une configuration de bureau complète.

Expédition un peu plus tard cet automne, le nouveau Brydge ProDock est maintenant disponible en pré-commande. Vous le trouverez directement sur la vitrine en ligne de Brydge pour 399,99 $. Il n’y a pas encore de date d’expédition exacte, mais il devrait arriver dans les prochains mois. Cette nouvelle version rejoint également la gamme Thunderbolt 4 aux côtés de la station d’accueil Brydge Stone Pro originale que nous avons examinée plus tôt dans l’année au 330 $ point de prix. Donc, si vous n’avez pas besoin de toutes les cloches et de tous les sifflets, il existe une option plus abordable avec une grande partie des mêmes E/S.

Socket de Netcost-security.fr

J’utilise la station d’accueil Stone Pro originale de Brydge depuis son lancement plus tôt cette année, et c’est toujours ma station d’accueil Thunderbolt 4 préférée sur le marché. Le nouveau ProDock cherche à en donner pour son argent, et je serai très impatient de mettre la main dessus une fois l’accessoire lancé cet automne. Je sais que la conception verticale ne conviendra pas à tout le monde, mais la fonction de charge MagSafe ajoutée et la large gamme d’E / S en font l’une des offres de bureau les plus polyvalentes du marché.

