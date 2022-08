Microsoft défend l’accord d’Activision Blizzard après que Sony ait exprimé ses craintes concernant Call of Duty

En un mot: Sony a récemment exprimé ses inquiétudes quant au fait que l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pourrait causer de graves dommages au marché si Call of Duty ou d’autres jeux Activision devenaient exclusifs aux plates-formes de Microsoft. La dernière réponse de Microsoft réfute cette affirmation, accuse Sony d’avoir peur du Game Pass et qualifie le fabricant de PlayStation d’hypocrite au vu de ses accords d’exclusivité.

Cette semaine, Microsoft a envoyé une longue défense de son acquisition d’Activision Blizzard au Conseil administratif brésilien pour la défense économique (CADE). Il indique principalement que les craintes de Sony concernant les pratiques d’exclusivité anticoncurrentielles ne sont pas fondées.

La semaine dernière, de nombreuses grandes sociétés de jeux, dont Sony, ont répondu à une enquête du CADE, l’un des nombreux régulateurs internationaux de la concurrence examinant l’accord Microsoft-Activision. Sony a déclaré à CADE qu’il pensait que Call of Duty serait irremplaçable si Microsoft mettait fin au développement des versions PlayStation – qu’aucun autre développeur ou éditeur ne pourrait publier un jeu qui concourt au même niveau.

Microsoft n’était pas d’accord et a réitéré son intention de conserver les futurs jeux Activision Blizzard comme Call of Duty, Diablo 4 et Overwatch 2 sur PlayStation. Par ailleurs, il a affirmé que rendre ces jeux exclusifs n’attirerait pas suffisamment de nouveaux clients sur Xbox pour compenser les pertes de ventes des versions PlayStation. Microsoft prend toujours en charge les versions PlayStation et Nintendo Switch de Minecraft, reconnaissant qu’il est plus grand que Xbox ne pourrait jamais l’être.

Les commentaires de Sony et de Microsoft à CADE soulèvent la question du niveau de concurrence de Call of Duty. Son mode Battle Royale gratuit – Warzone – compte de nombreux rivaux comme Fortnite, Apex Legends et PUBG. Le paysage est moins clair lorsque l’on compare les jeux rivaux aux autres modes multijoueurs ou aux campagnes solo de Call of Duty. Battlefield est le concurrent le plus évident, mais son entrée la plus récente – Battlefield 2042 – manque d’un récit solo et a reçu un accueil froid de la part des joueurs et des critiques.

Rainbow Six Siege est un autre jeu de tir multijoueur populaire sur le thème militaire, mais son style de jeu ne se chevauche pas parfaitement avec Call of Duty. Microsoft a souligné les remarques d’autres sociétés remettant en question l’utilité des catégories de genre pour CADE. Par exemple, Overwatch peut rivaliser avec Apex, Siege, Valorant ou Team Fortress 2 (dont les deux derniers ne sont pas sur PlayStation), bien qu’il s’agisse de combinaisons différentes de tireurs de héros, de tireurs tactiques et de jeux de bataille royale.

Cependant, Sony n’a pas dit qu’aucune autre société ne pouvait créer un jeu comme Call of Duty, seulement qu’elle ne pouvait pas reproduire la marque de Call of Duty. Il a facilement été le jeu de tir à la première personne à prix premium le plus vendu pendant plusieurs années (bien que ses plus grands concurrents soient aujourd’hui gratuits).



Traduction automatique depuis le portugais

En plus de déclarer qu’il ne rendra pas Call of Duty exclusif à Xbox de si tôt, Microsoft a appelé les offres de Sony pour garder des jeux comme Deathloop, Ghostwire Tokyo et le remake de Final Fantasy VII hors Xbox. Deahtloop et Ghostwire sont de Bethesda, que Microsoft a acquis après que Sony ait conclu ces accords.

Microsoft a également dénoncé les craintes de Sony selon lesquelles mettre les jeux Call of Duty et Blizzard sur Game Pass représenterait un « point de basculement », éloignant les clients des achats PlayStation au détail. La société a affirmé que Sony craignait qu’un service d’abonnement, représentant un nouveau modèle commercial, ne menace sa domination dans la distribution traditionnelle de jeux sur console.

Sony a récemment répondu à la concurrence de Game Pass en restructurant complètement PlayStation Plus et PlayStation Now en un service à plusieurs niveaux. Cependant, Microsoft a insinué que le refus de Sony d’inclure ses dernières versions internes comme Horizon Forbidden West ou Gran Turismo 7 dans l’abonnement indiquait une hésitation à s’engager pleinement dans le modèle commercial.

De plus, la société de Redmond a expliqué que l’acquisition d’Activision Blizzard ne lui donne aucune part de marché monopolistique dans n’importe quel coin du secteur des jeux. Il prétend qu’Activision Blizzard et lui-même n’ont chacun pas plus de 10% du gâteau de développement de jeux. De plus, alors que Microsoft détient plus de 30 % du marché de la distribution numérique des jeux sur console, Sony en détient plus de 50 %.

Le caractère unique et l’importance de Call of Duty sur le marché font l’objet d’un débat, mais il semble peu probable que l’achat d’Activision Blizzard donne à Microsoft un avantage injuste.