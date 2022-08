Cela pourrait être l’une des surprises de la Xbox à la Gamescom

Le Gamescon Opening Live prendra le relais du Summer Game Fest

Après avoir organisé le Summer Game Fest, le journaliste Geoff Keighley a un nouveau rendez-vous pour montrer au monde les dernières actualités du monde du jeu vidéo. L’événement aura lieu en Allemagne du lundi 22 au dimanche 28 août. Cependant, le point fort de l’événement sera l’Opening Live 2022, qui aura lieu le mardi 23 et promet d’être une conférence de quelques heures au cours de laquelle nous verrons encore plus de nouvelles.

Nous ne savons absolument rien sur les jeux vidéo qui pourraient être présentés ce jour-là – et nous supposons que l’organisation travaillera pour éviter de répéter quelque chose comme la fuite de The Last of Us quelques minutes après l’événement il y a quelques mois. Cependant, côté matériel, Microsoft a peut-être raté quelque chose.

Une nouvelle manette Xbox à la Gamescon ?

Microsoft a une bonne histoire de fuite de ses contrôleurs de console avant les annonces officielles. Si nous revenons un peu en arrière, le contrôleur Xbox Series X blanc est apparu sur les forums Internet bien avant que la société ne l’annonce. La même chose s’est produite avec la manette adaptative Xbox. Le périphérique pour personnes à mobilité réduite est apparu sur Internet peu avant d’être annoncé officiellement.

Eh bien, quelque chose comme ça s’est encore produit avec la Xbox Elite 2. Bien qu’ils l’aient gardé totalement secret, un mystérieux utilisateur est apparu sur YouTube qui a en sa possession une boîte avec un contrôleur blanc avec des poignées noires. L’utilisateur a déballé la vidéo et il ne semble pas s’agir d’un montage. La vidéo vient après qu’un ordinateur de poche Xbox Elite 2 entièrement blanc est apparu dans un store américain plus tôt cette année.

Compte tenu de la proximité entre ces événements et la Gamescon, il est possible que Microsoft profite de cet événement pour présenter cette nouvelle variante de la Xbox Elite Wireless Controller 2. En fait, l’idée de penser à la Gamescon pour faire cette annonce n’est pas par hasard. . Le contrôleur Xbox Elite blanc d’origine a été présenté par la société juste lors de cet événement en 2018. Microsoft a déjà confirmé qu’il participera à cette nouvelle édition, il semble donc évident que ce sera là que ce contrôleur sera présenté à tous les joueurs. Bien sûr, tout indique que Geoff va devoir s’habituer à être gâché par les surprises.