Les entreprises adoptent Windows 11 avant les autres versions

Selon les données de Microsoft, les joueurs passent à Windows 11 à un rythme régulier, mais pas aussi rapidement qu’ils l’ont fait avec Windows 10 il y a quelques années. Par coïncidence, les entreprises sont historiquement réticentes au changement. Cependant, Windows 11 serait l’exception dans ce cas : le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré lors du résumé des comptes du troisième trimestre 2022 que les entreprises étaient « adopter Windows 11 à un rythme plus rapide que les versions précédentes. »

Windows 11 fonctionne très bien dans les entreprises

Ce n’est là qu’un des points marquants d’un rapport sur les bénéfices extrêmement flatteur pour Microsoft, qui a fait état de revenus de 49,4 milliards de dollars (en hausse de 18 % par rapport au même trimestre l’an dernier) et d’un bénéfice net de 16,7 milliards de dollars (8 % de plus que l’année précédente) .

Ventes de licences Windows aux fabricants de PC en hausse de 11 % ; les revenus des produits de bureau grand public et commerciaux ont augmenté de 11 % et 12 % (respectivement) ; d’autre part, les revenus du contenu et des services Xbox ont augmenté de 4 % ; Chiffre d’affaires du matériel de surface en hausse de 13 % ; et les revenus de LinkedIn (de tout) ont augmenté de 34 %. Mais le principal moteur de croissance reste l’activité cloud de Microsoft. Celui-ci a enregistré 26% de revenus en plus par rapport à l’année précédente, atteignant un total de 19,1 milliards de dollars de bénéfices. Cette croissance est largement due aux services de cloud computing Azure.

Nadella n’est pas entrée dans les détails sur la rapidité avec laquelle Windows 11 est adopté dans les entreprises ou sur ce qui motive cette adoption rapide, bien que nous puissions spéculer. Les exigences système de Windows 11 axées sur la sécurité de Microsoft ont été conçues pour les entreprises, et bon nombre de ces exigences (telles que le démarrage sécurisé et la prise en charge de TPM 2.0) étaient déjà déployées et utilisées plus systématiquement dans les ordinateurs professionnels Windows 11 que dans les modèles grand public. Windows 11 est également similaire à Windows 10 dans la manière dont le système d’exploitation est déployé et géré.

Les comptes de Nadella continuent de sortir

Le rapport sur les résultats du troisième trimestre de Microsoft est le dernier d’une série de résultats impressionnants, la société prévoyant une croissance accrue au cours du prochain trimestre. Microsoft prévoit qu’il gagnera entre 52,4 milliards de dollars et 53,2 milliards de dollars de revenus pour le quatrième trimestre 2022, ce qui représenterait une augmentation comprise entre 13% et 15% par rapport aux 46,2 milliards de dollars qu’il a gagnés au quatrième trimestre 2021.