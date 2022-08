Vous avez maintenant deux jours pour supprimer les messages WhatsApp

Deux jours et 12 heures, pour être précis. Une option qui s’applique aux discussions privées et de groupe. Maintenez simplement le message en question enfoncé et sélectionnez le bouton « Supprimer ».

Plus de nouvelles pour WhatsApp, l’application de messagerie instantanée de Meta. Après les trois nouvelles fonctionnalités de confidentialité, la société a publié un message sur Twitter pour introduire une modification de l’option de suppression des messages envoyés. Selon ce qui a été communiqué, il est possible d’annuler un message deux jours après l’avoir envoyé. Deux jours et 12 heures, pour être précis. Une option qui s’applique aux discussions privées et de groupe. Maintenez simplement le message en question enfoncé et sélectionnez le bouton « Supprimer ». En termes simples, il s’agit d’une prolongation du temps dont vous disposez pour supprimer un message. Avant la nouvelle mise à jour qui apporte ce changement, le délai était d’une heure, huit minutes et 16 secondes.

Un choix totalement opposé à celui pris par iMessage d’Apple. Dans les premières versions bêta d’iOS 16, les utilisateurs disposaient de 15 minutes pour annuler l’envoi d’un message. Maintenant, cette limite a été réduite à seulement deux minutes. Quant à Telegram, le principal concurrent de WhatsApp et iMessage, il permet déjà de modifier et de supprimer des messages sans aucune limite de temps.

Selon plusieurs utilisateurs, les options d’édition et d’annulation des messages sont très controversées, car elles peuvent être utilisées à des fins illégales et malveillantes. Une crainte qui a poussé Apple à ajouter un historique d’édition des textes édités dans iMessage. Telegram vous informe également d’un message modifié mais non supprimé. WhatsApp, en revanche, ne signale que la suppression, car il n’autorise pas la modification. Comme indiqué par le portail MacMagazine, l’application de messagerie de Meta travaille également sur une fonctionnalité qui permet aux administrateurs de groupe de supprimer les messages de n’importe quel utilisateur. Cependant, il s’agit d’une option disponible uniquement pour les utilisateurs bêta.