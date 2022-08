Fitbit supprimera la synchronisation avec PC et Mac

L’acquisition de Fitbit est l’une des plus longues à prendre dans le temps. Cette société, désormais détenue par Google, va désactiver son application pour PC et Mac, qui servait à synchroniser et à transférer des playlists musicales sur l’appareil à partir du 13 octobre.

Le changement à venir, repéré par 9to5Google sur une page d’assistance Fitbit, affecte l’application Fitbit Connect pour PC et Mac. Il sera désactivé le 13 octobre 2022, après quoi les utilisateurs devront installer l’application Fitbit sur un téléphone Android ou sur un iPhone.

Adieu la synchronisation Fitbit sur PC et Mac

« Le 13 octobre 2022, nous supprimerons l’option de synchronisation de votre appareil Fitbit avec l’application Fitbit Connect sur votre ordinateur. Téléchargez et utilisez l’application sur votre téléphone pour synchroniser votre appareil »précise le site internet.

Dans une note d’assistance distincte, il est également noté qu’après le 13 octobre, les utilisateurs ne pourront plus transférer de listes de lecture d’un PC vers leur smartwatch ou leur smartband. Après cela, les utilisateurs peuvent écouter la musique stockée sur la montre de fitness et transférer de la musique sur l’appareil avec les applications Deezer et Pandora.

Étant donné que la plupart des gens ont un smartphone, perdre la possibilité de se synchroniser à partir d’un PC ne devrait pas affecter trop de personnes. Mais Deezer et Pandora ne sont pas les applications musicales les plus populaires. Le co-fondateur de Fitbit, James Park, a dirigé la division des appareils portables de Google et le développement de la Pixel Watch.

Google a finalisé son acquisition de Fitbit en janvier 2021. En mai dernier, Park a déclaré que Fitbit et Google collaboraient sur une montre intelligente Fitbit haut de gamme exécutant Wear OS. Mais lors des I/O 2022, Google n’a annoncé qu’une montre Wear OS Pixel avec intégrations Fitbit. Les appareils existants fonctionnent sur le système d’exploitation lui-même.

Park a récemment déclaré à CNET que la Pixel Watch ferait partie du « Appareils super premium sous la marque Pixel », tandis que la marque continuera à être disponible à d’autres prix. La filiale de Google évalue l’idée d’un futur appareil fonctionnant sous Wear OS