Des criminels en Chine escroquent des enfants désespérés pour plus de temps de jeu en ligne

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les lois strictes de la Chine sur la durée pendant laquelle les moins de 18 ans peuvent jouer à des jeux en ligne ont vu des fraudeurs profiter du désespoir d’un jeune de 15 ans, lui escroquant 560 $ en promettant un moyen de contourner la restriction de trois heures par semaine imposée par le gouvernement .

CAC, ou l’administration du cyberespace de Chine, écrit (via The Reg) qu’elle a traité 12 000 cas de fraude en ligne contre des jeunes cette année. L’un de ces incidents a impliqué Tan Moumou, qui utilisait une partie de son temps de jeu en ligne pour profiter d’un titre mobile lorsque quelqu’un l’a ajouté en tant qu’ami sur WeChat, l’application chinoise de messagerie instantanée/réseaux sociaux/paiement mobile.

La personne a promis à Tan qu’elle connaissait un moyen d’éviter les règles de jeu chinoises pour les jeunes, qui n’autorisent qu’une heure de jeu en ligne, entre 20 h et 21 h, heure locale, les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés. Le hic, c’est qu’il avait besoin de remettre de l’argent pour cette information.

Tan a secrètement utilisé le téléphone de ses parents pour payer 3 800 yuans, soit environ 560 dollars, à son nouvel ami, qui, inutilement dit, n’a jamais tenu sa promesse et n’a pas rendu l’argent.

La victime dans une autre affaire était encore plus jeune et le paiement était plus élevé. Un enfant de 12 ans a été pris au piège par la promesse d’un skin de jeu gratuit avant que l’escroc ne le convainque qu’il avait commis une infraction illégale. La peine serait un an de prison ou une amende de 15 000 $, mais le fraudeur a dit qu’il ferait disparaître le tout pour 1 500 $. Encore une fois, l’enfant a utilisé le téléphone de ses parents pour payer l’argent.

Parmi les autres crimes signalés où les victimes avaient moins de 18 ans, citons les fausses escroqueries à la loterie, la remise des détails de paiement des parents et le paiement de versions de PC qui n’arrivent jamais, ce dernier étant une escroquerie populaire dans la plupart des pays du monde.

Avant août de l’année dernière, la Chine autorisait les moins de 18 ans à accéder aux jeux en ligne pendant une heure et demie en semaine et trois heures les jours fériés et les week-ends. Cela a ensuite été réduit aux trois heures par semaine actuelles plus une heure les jours fériés.

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles les restrictions seraient assouplies pendant les vacances d’été lorsque les enfants ne sont pas à l’école, mais Tencent Games a récemment déçu des millions de personnes en confirmant que cela n’allait pas se produire. Comme on pouvait s’y attendre, bon nombre des fraudes signalées à CVC se produisent pendant l’été.