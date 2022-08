Activision Blizzard gagne plus d’argent avec les jeux mobiles que sur PC et console combinés

En bref: Activision Blizzard a publié la semaine dernière son rapport financier trimestriel, qui brosse un tableau d’un avenir sombre pour la hiérarchie des plates-formes. Les revenus de l’entreprise en difficulté ont chuté d’année en année grâce à la chute des ventes de PC et de consoles, et désormais les jeux mobiles représentent la moitié de ses revenus.

De nos jours, Activision Blizzard devrait vraiment s’appeler Activision Blizzard King. Si vous n’avez pas entendu parler de King, vous serez pardonné. C’est le créateur de Candy Crush, Farm Heroes, Bubble Witch et rien d’autre. Mais c’est aussi une imprimante à billets. King a gagné 685 millions de dollars pour Activision Blizzard au dernier trimestre, alors que les deux homonymes n’ont gagné que 600 et 296 millions de dollars, respectivement.

Activision a fait le plus sur le marché des consoles, avec 360 millions de dollars. Il a généré 100 millions de dollars du PC et 135 millions de dollars des ventes mobiles, dont une bonne partie proviendrait du Call of Duty Mobile à feuilles persistantes. Il semble faire mieux que CoD Vanguard de 2021, ce qui est une triste situation.

Blizzard a lancé début juin l’impopulaire mais rentable Diablo Immortal, qui a rapporté plus de 100 millions de dollars. Il a réussi à récolter 229 millions de dollars supplémentaires sur des titres PC tels que World of Warcraft et Overwatch, mais seulement 19 millions de dollars dérisoires sur les consoles.

Si vous faites le total de ces chiffres, vous obtenez les revenus mobiles qui représentent une faible majorité des revenus d’Activision Blizzard au dernier trimestre – 50,5 %, soit 831 millions de dollars. Les revenus des consoles et des PC d’une année sur l’autre ont presque diminué de moitié, tombant à 376 $ (23 %) et 332 millions de dollars (20 %), respectivement. Les autres sources de revenus, principalement les événements en direct et les diffusions d’esports, représentaient environ 6 % des revenus de l’entreprise (100 millions de dollars).

De toute évidence, l’éditeur donne la priorité aux jeux mobiles, mais les jeux pour consoles et PC feront leur retour dans les résultats de l’entreprise plus tard cette année. Il a trois fabricants d’argent colossaux qui attendent dans les coulisses : Overwatch 2, CoD Modern Warfare 2 et l’extension Dragonflight pour World of Warcraft.

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter de l’avenir immédiat des jeux d’Activision Blizzard conçus pour les supports de jeu traditionnels, d’autant plus que l’acquisition de la société par Microsoft progresse. Mais alors qu’il continue de concentrer ses investissements sur le secteur mobile, la probabilité qu’il développe de nouvelles et ambitieuses franchises de PC et de consoles s’estompe lentement.