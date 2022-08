Installer Android tv Sur Une Fire tv ? On Le Fait Comme ça

Certains utilisateurs se contentent de changer le lanceur par défaut du Fire TV Stick et d’en utiliser un personnalisé. Cependant, il y en a d’autres qui préfèrent aller un peu plus loin et changer le système pour une version non personnalisée d’Android TV.

Est-ce un processus simple ?

Malheureusement, ce n’est pas le cas. Pour le moment, il est assez compliqué d’installer Android TV sur un Fire TV Stick. En premier lieu, il existe peu de modèles qui permettent de réaliser le processus. D’autre part, l’opération est destinée aux utilisateurs qui ont suffisamment d’expérience dans le noble art du bricolage et suffisamment de connaissances en informatique.

Pour suivre le tutoriel, certaines connaissances sur l’utilisation des terminaux Linux sont requises, ainsi qu’une certaine expérience dans l’installation de ROM et de packages sur des terminaux Android.

Si vous n’avez pas cette connaissance, le processus lui-même n’est pas impossible, mais nous vous avertissons avant de commencer que c’est une opération qui n’est pas facile. Au contraire, si vous avez rooté un mobile ou même expérimenté des ROM et des noyaux personnalisés sur Android, les étapes sembleront être un jeu d’enfant.

Comment installer LineageOS sur votre Fire TV Stick

Comme d’habitude, si nous voulons Android TV sur notre système, nous devrons utiliser LineageOS, un système non officiel, mais qui nous offre toutes les fonctionnalités d’Android TV —pratiquement, sans modifications—, en même temps que nous allons débarrassez-vous de toutes les limitations de Fire OS. Ainsi, vous serez le seul à décider quoi installer sur l’appareil et vous aurez également accès au Google Play Store.

À ce stade, il convient de noter que poursuivre les étapes implique un risque pour votre Amazon Fire TV Stick que vous devez assumer vous-même. Tous les outils que nous allons vous montrer ci-dessous n’ont aucune garantie de succès. Par conséquent, une erreur pourrait rendre votre appareil inutilisable. Une fois que vous vous êtes préparé, vous pouvez continuer.

Quels téléviseurs Fire sont compatibles ?

Pour le moment, ce didacticiel est uniquement compatible avec Fire TV Stick Lite et Fire TV Stick 3e génération. Ce sont les seuls modèles dans lesquels la communauté a réussi à ouvrir le bootloader.

Télécharger le micrologiciel

Dans un premier temps, nous allons télécharger le ROM non officielle ‘LineageOS 18.1 pour Fire TV Stick’ sur GitHub. Ensuite, nous téléchargerons également lacunes ouvertesqui sont les applications Google pour cette version de LineageOS.

Nous vous laissons également le tutoriel des développeurs de ROM eux-mêmes sur GitHub au cas où vous auriez un problème, que vous pouvez suivre le fil des utilisateurs qui ont effectué le processus. Vous l’avez ici.

Déverrouiller le chargeur de démarrage

Il est temps d’entrer dans la boue. Le Fire TV est verrouillé par défaut afin que nous puissions télécharger nos propres firmwares. Cette limitation a été contournée par l’utilisateur k4y0z, et a un tutoriel sur les développeurs XDA expliquant étape par étape comment le faire.

Les conditions requises pour déverrouiller le lanceur de démarrage Fire TV compatible sont les suivantes :

Avoir un Fire TV Stick avec le firmware 7.2.7.3 ou inférieur.

Une installation Linux sur un ordinateur (un Live CD suffit amplement).

Un câble micro-USB

Le processus à suivre est le suivant :

Téléchargez ‘kamakiri-sheldon-1.0’ qui est l’exploit Fire TV de k4y0z. Connectez votre ordinateur Linux à Internet et installez python3, PySerial, PyUSB, adb, fastboot. Nous vous recommandons d’utiliser un Linux basé sur Debian (Ubuntu, Debian…), qui sont les plus courants et les plus faciles à utiliser. Dans ce cas, utilisez ces commandes : mise à jour sudo apt

univers sudo add-apt-repository

sudo apt installer python3 python3-serial python3-usb adb fastboot dos2unix

sudo systemctl stop ModemManager

sudo systemctl désactiver ModemManager Décompressez ‘kamakiri-sheldon-1.0.zip’ et ouvrez un terminal dans ce répertoire. Exécutez le script : À un moment donné, le terminal affichera le message « En attente de périphérique ». À ce moment, nous plaçons le Fire TV Stick (il doit être éteint) à l’aide du câble microUSB. L’appareil redémarrera et aura déjà le mode de démarrage rapide déverrouillé. Terminez le processus avec cette commande : Cette dernière étape installera TWRP sur votre appareil. Avec cela, vous aurez déjà le bootloader ouvert pour pouvoir suivre le tutoriel.

Installer LineageOS et les GApps

Pour finir, il est temps d’installer le système et les applications Google sur la Fire TV. Nous placerons les fichiers téléchargés dans la première étape dans la mémoire du Fire TV. Pour ce faire, nous pouvons le faire à partir du Linux lui-même dans lequel nous avons effectué le processus d’ouverture du chargeur de démarrage.

Une fois les fichiers saisis, procédez comme suit :

Allez dans TWRP. Effacer les données, le système (et la racine du système) et le cache. Trouvez le fichier ROM et flashez-le. Répétez le même processus avec le .zip contenant les GApps. Redémarrez et voilà. Il ne vous reste plus qu’à configurer le système à votre guise, démarrer vos comptes et profiter de votre Fire TV modifiée.

Est-ce que ça vaut le changement ?

Cela dépend du type d’utilisateur que vous êtes. Si vous détestez vraiment la personnalisation de Fire TV OS, tout d’abord, nous vous recommandons de changer le lanceur et d’activer les options de développement pour installer vos propres applications depuis l’extérieur de la boutique Amazon. Pour la plupart des utilisateurs, ce processus est suffisant.

En revanche, avoir Android 11 directement sur votre Fire TV Stick est assez tentant. Les développeurs de la version compatible dongle de LineageOS affirment qu’elle n’est pas aussi stable que celle fournie par défaut sur l’appareil, mais elle vous donnera beaucoup de liberté pour personnaliser votre appareil. Vous devez juste garder à l’esprit que le processus est fastidieux et que vous pouvez charger le dongle à n’importe quelle étape du didacticiel. Par conséquent, ne procédez que si vous connaissez les risques.