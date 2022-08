Le président britannique des AA prend des mesures supplémentaires pour empêcher le vol de voitures sans clé

Une patate chaude : Le vol de voiture sans clé est devenu un problème croissant récemment, car les pirates de la voiture ont appris à pirater les porte-clés sans fil. Des mesures de sécurité pour lutter contre ces nouvelles techniques existent, mais les récents commentaires d’un président d’association automobile britannique les remettent en cause.

Depuis l’essor des porte-clés qui déverrouillent et démarrent automatiquement les voitures, les voleurs de voitures ont développé des moyens de contourner leurs serrures numériques, et les mesures de sécurité ont évolué en conséquence. La situation ressemble au jeu du chat et de la souris entre les pirates et la sécurité dans le monde informatique.

Récemment, des appareils électroniques bon marché sont apparus qui permettent aux voleurs de dupliquer le signal du capteur de proximité d’un porte-clés à quelques mètres près. Ils peuvent ensuite amplifier ce signal à un complice debout à côté de la voiture, leur permettant de l’ouvrir et de la démarrer. Les voitures de luxe coûteuses – plus susceptibles d’utiliser des capteurs de proximité – sont des cibles évidentes.

La police et les constructeurs suggèrent aux propriétaires de voitures de garder leurs télécommandes loin de leurs véhicules et loin des portes et des fenêtres lorsqu’ils ne les utilisent pas, idéalement dans un récipient en métal ou en aluminium pour bloquer le signal. Les vendeurs proposent également des pochettes doublées de métal ou de treillis métallique qui bloquent les signaux lors du stockage des porte-clés.

Cependant, les mesures actuelles ne suffisent pas au président de l’Association automobile britannique (AA), Edmund King. Cette semaine, King a déclaré au Telegraph que des voleurs avaient volé la Lexus à 50 000 GBP de sa femme alors que son porte-clés se trouvait dans un sac dans une boîte en métal dans la partie de leur maison la plus éloignée de la voiture.

En réponse, King a commencé à ranger le porte-clés, le sac et la boîte dans son four à micro-ondes. Même si cette solution fonctionne, elle est certainement peu pratique. Un matériau de blindage plus robuste pour les conteneurs est une étape logique, bien que cela puisse être plus coûteux.

King a également eu recours à une mesure de sécurité automobile plus ancienne qui était très populaire dans les années 1990 – un antivol de direction. Il envisage d’installer un poste de sécurité et une porte à l’entrée de son allée, ce qui, pour la plupart, est d’un coût prohibitif.

Le cœur du problème est le besoin du driver d’exposer le porte-clés lorsqu’il entre ou sort du véhicule. King soupçonne que quelqu’un a capté le signal du porte-clés de sa femme alors qu’elle garait la voiture après avoir observé leur routine quotidienne.

La solution ultime peut être de désactiver le capteur de proximité, ce que de nombreux porte-clés permettent. King pense que les constructeurs automobiles devraient toujours informer les clients de cette option.