Les sagas cinématographiques les plus fructueuses qui ont fait exploser le box-office

C’est pourquoi nous vous présentons les 20 franchises les plus réussies de l’histoire du cinéma, classées du plus bas au plus gros succès au box-office, en dollars et au moment précis de la signature de cet article. C’est-à-dire juillet 2022. Après les journées, les avant-premières et les collections, ces montants pourraient varier, mais on craint qu’il y ait peu de sagas qui changent de position de manière générale.

Alors maintenant oui, nous allons rencontrer les 20 franchises les plus rentables de l’histoire. Il est important de noter que dans le nombre de films de chaque franchise apparaît le montant, non seulement des productions déjà sorties, mais aussi de celles qui sont également en train d’atteindre les salles, des rééditions 3D, IMAX, ainsi que des revenus des ventes de DVD, Blu-Ray etc… (tous les montants, en millions de dollars).

20 – Les jeux de la faim

La série de films mettant en vedette Jeniffer Lawrence a été un succès retentissant au box-office et la preuve en est l’énorme performance qu’elle a réalisée avec quatre d’entre eux car le cinquième est encore à venir. Vous savez, The Hunger Games Ballade d’oiseaux chanteurs et de serpents qui nous racontera des événements antérieurs à ceux des premiers opus. Le plus gros chiffre d’affaires, The Hunger Games Catching Fire, avec 864 millions.

Nombre total de films : 5

Total amassé : 2 958 353 344 $

19 – L’ère glaciaire

Cette saga est l’une des plus longues puisqu’elle nous raconte depuis 2002 comment certains animaux préhistoriques vivaient dans leur essaim autour d’une planète Terre plutôt indisciplinée en matière de catastrophes naturelles. Et à tel point qu’il est toujours actif avec de nouveaux projets qui atteignent non seulement les salles, mais aussi les plateformes de streaming ou de télévision. Le plus gros chiffre d’affaires de tous était Ice Age 3 Dawn of the Dinosaurs avec 886 millions.

Nombre total de films : 8

Total amassé : 3 206 624 261 $

18 – Histoire de jouets

Depuis que Pixar a sorti le premier Toy Story en 1995, il y a eu quatre versements plus le dernier de Lightyear et d’autres rééditions avec des éditions 3D, etc. Cela lui a donc donné assez pour dépasser confortablement les 3 000 millions de dollars dans le monde, même s’il pourrait tomber un peu plus grâce à la dernière première mettant en vedette Buzz. Le plus gros succès de tous, Toy Story 4 avec 1 073 millions.

Nombre total de films : 7

Total amassé : 3 243 561 810 $

17 – Crépuscule

Entre 2008 et 2012, tous les revenus des cinq films ont été concentrés, plus la première de Twilight aux formats nationaux, qui, pour ceux qui ne s’en souviennent pas, a provoqué une fièvre chez les adolescents de l’époque. Un succès qui a dopé la popularité de Kristen Stewart. Le film le plus rentable de tous était Twilight Breaking Dawn Part 2 avec 829 millions de dollars.

Nombre total de films : 6

Total amassé : 3 317 470 739 $

16 – Shrek

Dans ce cas, les films Shrek et Puss in Boots sont inclus, qui est un spin-off que Dreamworks a publié en 2011. Précisément, cette année, nous aurons la deuxième partie qui aidera ces plus de 3 500 millions de dollars à atteindre les 4 000. Nous verrons comment cela se passe au box-office. De tous, le plus réussi était Shrek 2 avec 935 millions.

Nombre total de films : 9

Total amassé : 3 545 629 858 $

15 – Mission impossible

Tom Cruise a déjà deux autres versements prévus pour les années 2023 et 2024 qui rejoindront les six déjà en salles. Et la vérité est que les chiffres obtenus depuis la sortie du premier en salles en 1996 ne sont pas mauvais du tout. Il semble qu’il dépassera facilement les 4 000 millions tranquillement mais, pour l’instant, celui qui en a retiré le plus est Mission : Impossible Fallout avec 787 millions.

Nombre total de films : 8

Total amassé : 3 577 423 206 $

14 – Moi, moche et méchant Gru

Cette saga est d’une grande actualité puisqu’elle a le dernier opus en salles : Minions L’Origine de Gru, donc dans les prochaines semaines il est presque certain qu’elle dépassera la barre des 4 000 millions. C’est, bien sûr, la franchise la plus réussie réalisée par Illumination. Le premier des Minions a été celui qui a le plus levé avec 1 159 millions dans le monde.

Nombre total de films : 6

Total amassé : 3 932 874 535 $

13 – Pirates des Caraïbes

Avec la pagaille autour de Johnny Deep et son procès, la franchise a été gelée mais, surtout, à cause de Disney, qui a couru trop vite pour annuler l’acteur. Désormais, vu le refus de l’interprète d’être à nouveau Jack Sparrow, de sombres nuages ​​planent sur la saga… mais sait-on jamais. Pour le moment, il est gelé à 4 500 millions de dollars avec Pirates des Caraïbes Dead Man’s Chest comme celui qui a le plus levé : 1 066 millions.

Nombre total de films : 5

Total amassé : 4 522 062 632 $

12 – Transformateurs

Avec un film prévu pour 2023, Transformers : Le Réveil des bêtes, la saga est sûre de continuer sur la bonne voie au box-office, il ne semble donc pas étrange qu’elle finisse par atteindre 5 000 millions de dollars. Transformers The Dark Side of the Moon est celui qui a le plus levé avec 1 123 millions.

Nombre total de films : 9

Total amassé : 4 846 579 018 $

11 – Univers étendu DC

Warner veut imiter Marvel et c’est pourquoi il lance et lance des films depuis 2011 avec une chance différente. Maintenant, avec cinq en production (Blue Beetle, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, Batgirl et Shazam ! Fury of the Gods) il espère prendre son envol et franchir la barrière des… 6 000, 7 000 ? Ce qui est certain, c’est que certains ont mieux marché que d’autres, comme Aquaman, qui est le seul à avoir dépassé les 1 100 millions.

Nombre total de films : 29

Total amassé : 5 802 898 856 $

10 – Parc Jurassique

Depuis 1993, ils nous terrifient avec l’idée que les dinosaures sont de retour sur Terre avec pour mission de manger tous ceux qui bougent. Et il semble qu’ils aient réussi car ils ont captivé des millions de téléspectateurs. Savez-vous lequel est le plus rentable de tous ? En effet Jurassic World avec 1 669 millions.

Nombre total de films : 6

Total amassé : 5 836 469 941 $

9 – Le Seigneur des Anneaux

Authentique phénomène de masse qui a en quelque sorte transformé le cinéma en un spectacle d’innombrables heures de plaisir dans les salles. Préparez un nouvel opus pour 2024, Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim et pour le moment le plus gros succès de tous était Le Seigneur des Anneaux Le Returnal du Roi avec 1 120 millions dans le monde.

Nombre total de films : 7

Total amassé : 5 845 321 407 $

8 – X Hommes

Avec la franchise déjà de retour à la maison, chez Disney (par Marvel), nous verrons quels sont les plans qu’ils ont pour cela, même si pour l’instant, ce que Fox a fait a servi à élever un bon pic, avec Deadpool 2 comme le plus gros succès de le tout avec 769 millions dans le monde à ce jour.

Nombre total de films : 14

Total amassé : 6 073 054 732 $

7 – Rapide et furieux

Lorsque le premier opus est arrivé, personne ne pensait que ce serait le phénomène qu’il est devenu, avec quelques retombées entre les deux et qu’il a des plans pour 2023, quand nous aurons Fast X. Pour l’instant, Fast & Furious 7 est toujours le plus box office avec 1 514 millions de dollars de recettes.

Nombre total de films : 11

Total amassé : 6 612 191 848 $

6 – Batman

De nombreux films Batman sont apparus depuis 1966, même si c’est celui de Tim Burton en 1989 qui a accéléré la fréquence de production de films pour le cinéma, la télévision, le live action, les dessins animés, la 3D, etc. Et c’est que seul le batman (et Joker) est capable d’attirer autant d’intérêt, ce n’est pas en vain qu’il est l’un des personnages les plus versionnés. Le film le plus rentable de la franchise ? The Dark Knight The Legend Reborn, avec 1 082 millions.

Nombre total de films : 27

Total amassé : 6 808 468 738 $

5 – James Bond

Que dire du doyen des franchises cinématographiques qui a été créé en 1963 et qui a déjà 27 films derrière lui, bien qu’il cherche maintenant un nouveau visage pour le personnage. Le film le plus rentable de tous a été… Skyfall avec 1,11 milliard dans le monde. Cela vous semble-t-il bizarre ?

Nombre total de films : 27

Total amassé : 7 880 393 492 $

4 – Spider-Man

Spider-Man est l’un des personnages les plus versionnés, bien qu’en termes de performances au box-office, il n’ait pas d’égal. Il y a deux productions prévues pour 2023 et 2024 et le film le plus rentable de tous, savez-vous lequel c’est ? Eh bien, en effet, Spider-Man No Way Home, avec plus de 1 889 millions de dollars. Un sauvage.

Nombre total de films : 12

Total collecté : 8 254 904 894 $

3 – Harry Potter

Avec 11 films derrière elle et quelques sorties spéciales (IMAX, etc.), la saga qui unit Harry Potter à Fantastic Creatures est l’une des plus rentables de l’histoire, puisqu’elle est sur le point de toucher la collection de 10 000 millions. La bande qui a le plus récolté au box-office est Harry Potter et les reliques de la mort, partie II, avec 1 328 millions au total dans le monde.

Nombre total de films : 13

Total amassé : 9 594 324 006 $

2 – Guerres des étoiles

Malgré le cheminement erratique de la saga, on reste quasiment au sommet, ce qui donne une idée de ce qu’ils auraient réalisé si les choses avaient été bien faites. Avec 12 films derrière eux déjà sortis et trois en préparation pour les prochaines années (Star Wars Rogue Squadron et deux sans titre), jusqu’à présent, le plus réussi a été Star Wars Episode VII The Force Awakens, avec plus de 2 064 millions.

Nombre total de films : 15

Total amassé : 10 318 326 428 $

1 – Univers cinématographique Marvel

Nous arrivons au leader incontesté qui révolutionne le cinéma depuis 2008, ce qui a conduit à en faire un monologue de super-héros et de méchants. Avec 30 déjà sortis et neuf en production ou sur le point d’arriver dans les prochains mois, c’est la franchise la plus prolifique de tous les temps puisqu’elle frôle les 27 000 millions. Une sauvagerie ! Le film le plus rentable de tous, Avengers Endgame avec 2 797 millions… très proche d’Avatar.