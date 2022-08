Cinq astuces pour réduire le stress, selon la science

Vous vous sentez stressé mais n’avez pas le temps ni les moyens de changer votre routine ? Vous pouvez essayer des stratégies non conventionnelles, suggérées par un certain nombre de recherches et d’études scientifiques, qui peuvent vous permettre de trouver un soulagement rapide.

Un ensemble de Julia, une fractale bien connue / wikipedia

Si vous ne faites pas partie des chanceux qui peuvent se reposer une bonne nuit ou avoir le temps de faire de l’exercice pour réduire le stress, il existe quelques astuces que vous pouvez essayer pour trouver un soulagement rapide. Pour suggérer ces stratégies non conventionnelles, une série de recherches et d’études scientifiques (que nous rapportons à la fin de cet article), dont certaines sont très récentes, qui explorent dans quelle mesure certaines mesures alternatives aux approches traditionnelles de gestion du stress peuvent s’avérer particulièrement efficaces dans réduire les symptômes associés à cette condition, tels que la colère, l’irritabilité, l’anxiété ou la dépression.

Activer le réflexe de plongée

Si vous vous sentez particulièrement stressé, vous pouvez essayer d’activer ce qu’on appelle dans le jargon le réflexe de plongée, qui est un ensemble de réactions affectant les systèmes cardiovasculaire et respiratoire qui se produisent lorsque le visage est immergé dans l’eau. Des chercheurs ont montré que cette réponse réduit fortement l’anxiété (1).

La meilleure façon d’activer le réflexe de plongée est de remplir un grand bol d’eau glacée et d’y tremper votre visage pendant environ 30 secondes, ou aussi longtemps que vous pouvez retenir votre souffle. Cependant, si vous souffrez d’hypotension artérielle ou d’autres problèmes cardiovasculaires, il est important de demander conseil à votre médecin avant d’essayer cette stratégie.

Vivez des sensations fortes

Lorsque nous nous sentons stressés ou anxieux, l’esprit a tendance à concentrer son attention uniquement sur les choses qui nous dérangent le plus. Intuitivement, on pourrait penser à se distraire en regardant un film, ou en jouant à un jeu vidéo, mais ces activités ne sont peut-être pas vraiment concluantes. Selon les chercheurs, une approche plus efficace consiste à trouver une forte source de stimulation sensorielle qui peut éloigner l’esprit de l’anxiété (2). On peut, par exemple, essayer de mordre un piment ou de sucer un citron, considérés comme deux expédients valables capables d’activer une forte stimulation sensorielle.

Observer les fractales

Il est bien connu que passer du temps à l’extérieur, en pleine nature, aide à lutter contre le stress (3). Cependant, la recherche commence également à montrer que l’exposition à toute image qui imite certaines des géométries complexes de la nature peut créer des effets relaxants similaires.

En ce sens, les images fractales – des motifs répétitifs à une échelle de plus en plus petite – peuvent aider (4). Dans la nature, par exemple, on les trouve facilement dans les géométries des fleurs et des feuilles, mais de nombreuses images informatiques (comme celle ci-dessus), et même les célèbres peintures de Jackson Pollock, se sont également avérées contenir des fractales (5). pour produire ces formes complexes mais accessibles, et l’être humain a tendance à se détendre lorsqu’il les observe.

Éloignez-vous de vous-même

Si vous vous trouvez pris au piège de l’anxiété et de la négativité, il peut être utile de trouver un moyen de vous éloigner de votre situation. Les chercheurs ont découvert qu’une façon de le faire est de se parler à la troisième personne. En d’autres termes, parler de vous comme d’un il ou d’une elle, au lieu de m’utiliser, peut nous aider à nous éloigner mentalement de tout ce qui nous rend anxieux (6).

Essayez de bâiller

Si, lorsque vous vous sentez stressé, vous avez l’impression que votre cerveau s’emballe, il peut être particulièrement utile de trouver un moyen de le « refroidir ». Une technique pour le laisser refroidir consiste à bâiller : des chercheurs ont découvert que le bâillement avait un effet refroidissant sur le cerveau (7). Comme il n’est pas facile de bâiller à la demande mais que vous voulez essayer cette astuce, vous pouvez par exemple regarder une vidéo de personnes qui bâillent – le bâillement est particulièrement contagieux. Et vous pouvez également constater que cela réduit le stress.

