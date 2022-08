Téléphone Samsung : activer ou désactiver la 5G

La 5G arrive. Les trois principaux opérateurs de réseau en Allemagne étendent leurs réseaux et promettent des vitesses plus élevées avec la nouvelle génération de communications mobiles, tant en ville qu’à la campagne. Si vous souhaitez activer ou désactiver la 5G sur votre téléphone Samsung, le chemin vers les paramètres corrects est le même. Nous allons vous montrer quoi faire.

Téléphone Samsung : appeler les paramètres 5G

Ouvrez d’abord les paramètres de votre téléphone Samsung. Vous le faites soit via le menu de l’application et là l’application « Paramètres ». Ou en abaissant la fenêtre de notification et en appuyant sur l’icône d’engrenage en haut à droite.

Ouvrez les paramètres dans la fenêtre de notification via la roue dentée…

… ou dans le menu de l’application via l’application « Paramètres »

Une fois que vous avez ouvert les paramètres, procédez comme suit pour accéder aux paramètres 5G :

Appuyez sur « Connexions » réseau mobile mode réseau

Voici maintenant quelques options parmi lesquelles choisir :

Modes réseau Samsung

Choisissez le mode réseau souhaité

Vous devriez également trouver un affichage comme celui ci-dessus sur votre smartphone Samsung. Les choix sur mon Galaxy A53 sont à peu près :

5G/4G/3G/2G (se connecter automatiquement)

4G/3G/2G (se connecter automatiquement)

3G/2G (se connecter automatiquement)

3G uniquement

2G uniquement

Il peut y avoir d’autres options de réglage sur votre téléphone telles que « 5G uniquement », « 5G préféré » ou « 4G uniquement ».

Si vous souhaitez activer la 5G, sélectionnez un paramètre avec 5G. Nous recommandons ici une utilisation mixte, c’est-à-dire « 5G/4G/3G/2G (se connecter automatiquement) ». Avec ce paramètre, votre smartphone Samsung sélectionne le meilleur réseau possible en fonction de votre emplacement.

Si vous souhaitez désactiver la 5G, choisissez l’une des options non 5G. Je l’ai fait pour mon téléphone Samsung car mon forfait mobile ne prend pas en charge la 5G de toute façon. C’est pourquoi « 4G/3G/2G (se connecter automatiquement) » est activé sur mon téléphone.

Quels sont les avantages de ne pas utiliser la 5G

De nombreux tarifs de téléphonie mobile très bon marché se passent de la 5G. Il s’agit principalement de tarifs réduits, tels que les marques propres des chaînes de supermarchés ou de tarifs bon marché que vous ne pouvez trouver qu’en ligne et qui ne proviennent pas directement des trois principaux opérateurs de réseau Telekom, Vodafone ou O2.

Les revendeurs de grandes marques économisent de l’argent en sacrifiant la capacité 5G lors de leurs achats. Ils répercutent ces prix plus bas sur leurs clients. Le seul inconvénient pour vous est la vitesse inférieure. Les tarifs 4G/LTE sont généralement limités à 50, 25 ou même moins Mbit/s. La 5G peut quant à elle atteindre plus de 1 000 Mbit/s dans les villes.

Cependant, la 5G n’est peut-être pas encore disponible chez vous, ou un fonctionnement continu avec la technologie sans fil rapide vide votre batterie. Dans ces cas, ou si vous n’avez pas de forfait 5G, vous pouvez économiser la batterie en désactivant la 5G comme décrit ci-dessus. Vous pouvez vérifier si la 5G est disponible ou non à votre emplacement dans les cartes de couverture des opérateurs de réseau :

Au fait, activer la 5G même si vous n’avez qu’un forfait 4G ne rendra pas votre connexion plus rapide. Vous pouvez paramétrer la 5G ou une utilisation mixte avec la 5G, mais vous ne surferez toujours que sur le réseau 4G, 3G ou 2G.

Vous pouvez trouver plus d’informations dans nos articles Éteindre la 5G – comment ça marche et Pourquoi votre téléphone portable 5G n’a pas la 5G – car cela peut aussi arriver.

Image en vedette : Samsung