Raison de plus pour acheter une Xbox Series S : elle va être plus puissante

Lorsque Microsoft a présenté sa nouvelle génération de consoles et montré deux modèles différents, beaucoup pensaient qu’ils étaient devenus fous, mais il s’avère que le jeu leur va très bien : entre sa conception uniquement numérique visant à nous séduire avec Game Pass et sa capacité Pour jouer à des jeux nouvelle génération, de nombreux joueurs choisissent de l’acheter alors qu’ils réfléchissent à l’opportunité de faire le saut vers une PS5 ou une Xbox Series X.

Un peu plus de puissance ?

Le fait est que Microsoft a entendu les prières de certains développeurs qui insistent depuis des mois auprès de ceux de Redmond pour qu’ils leur permettent d’avoir plus de ressources à portée de main pour mieux optimiser les jeux qu’ils lancent sur ces Xbox Series S que les Américains nous vendent, et qu’ils sont parfaits pour jouer sur des écrans avec une résolution maximale de 1 440p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le problème est qu’aujourd’hui il n’y en a pas beaucoup (sinon presque aucun) qui atteignent ces chiffres, donc pratiquement tout ce qui atteint la console est reproduit dans un 1080p élevé. Alors, que va-t-il se passer ensuite pour renverser la vapeur et avoir de meilleurs jeux dans la nouvelle génération plus modeste de Microsoft ?

Mise à jour du chant

Ce que Microsoft va permettre, et qu’il a annoncé dans une de ses dernières vidéos destinées aux développeurs, c’est de libérer plus de mémoire pour que la console puisse effectuer beaucoup plus de tâches d’optimisation et augmenter la qualité de l’aspect graphique des jeux que nous installer dessus. Et pas seulement en matière de résolution ou de taux de rafraîchissement d’images par seconde, mais aussi dans le rendu de ce qui apparaît à l’écran (textures, effets, etc.).

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, on peut voir que les développeurs optimisant leurs jeux pour la Xbox Series S auront « des centaines de mégaoctets de mémoire supplémentaires » à leur disposition, leur donnant « plus de contrôle sur la mémoire, ce qui peut améliorer les performances graphiques sous conditions de mémoire limitées.

Vous devez garder à l’esprit que la Xbox Series S dispose de 10 Go de RAM, dont deux sont uniquement dédiées au système d’exploitation, il en reste donc huit pour tout le reste. Exactement la moitié de ce que la Xbox Series X utilise pour offrir des performances accrues, donc aussi faible que soit cette augmentation, vous remarquerez toujours une légère différence qui profitera à la qualité globale de tout ce que nous exécutons sur la machine.

Pour le moment, cette annonce est entre les mains des développeurs, qui cherchent où ils peuvent jouer un peu plus pour gagner ce petit supplément de puissance et de qualité graphique afin que, lorsque tout sera bien testé, ils puissent être portés sur toutes les consoles grâce à une future mise à jour. Il est donc temps d’attendre mais rappelez-vous, votre Xbox Series S sera un peu plus puissante sans rien changer à l’intérieur.

Et c’est une excellente nouvelle. Vous ne pensez pas ?