Teams est déjà compatible avec les processeurs Apple Silicon

Le géant de Redmond travaille depuis un certain temps sur une version native de Microsoft Teams pour les processeurs Apple, les M1 et M2. Par coïncidence, nous avons vu comment ils ont priorisé le développement de Teams sur les processeurs Qualcomm ARM. Et puis plus tard, ils sont déjà allés travailler sur des processeurs Apple.

Microsoft Teams fonctionne déjà nativement sur Apple M1 et M2

Microsoft a testé une version de Microsoft Teams optimisée pour les Mac Apple M1 ou Apple M2. Cela a été en version bêta pendant un certain temps, mais maintenant le grand moment est venu. La société a officiellement annoncé une application native Microsoft Teams pour Mac avec processeurs Apple Silicon. Cela sera déployé progressivement auprès des clients au cours des prochains mois.

Sans surprise, la nouvelle indique que ceux d’entre vous qui ont des Mac alimentés par Apple M1 ou Apple M2 devraient s’attendre à de meilleures performances applicatives. En effet, l’application ne fonctionnera plus sous l’émulation Rosetta 2 d’Apple.

« Pour les utilisateurs de Mac, cela indique une amélioration significative des performances, garantissant une utilisation efficace des ressources de l’appareil et une expérience Teams optimisée, même lors de l’utilisation de plusieurs moniteurs haute résolution pendant les appels ou les réunions »Microsoft a expliqué.

De Microsoft, ils indiquent que tous les utilisateurs de Mac seront automatiquement mis à jour avec la dernière mise à jour de Teams. Cependant, il n’a pas fourni de date précise. Teams rejoint OneDrive et Microsoft Office, ainsi que Microsoft Edge, tous également optimisés pour les processeurs Apple basés sur l’architecture ARM. Le géant technologique voit d’un meilleur œil l’optimisation de ses applications pour les processeurs ARM d’Apple en pouvant utiliser ledit développement pour Windows sur ARM. Une façon de mieux utiliser les ressources et de tout développer pour ARM.