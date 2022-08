Comment utiliser Hisense TV sans télécommande [7 Méthodes]

Les téléviseurs sont devenus plus intelligents de jour en jour. Surtout quand il possède des fonctionnalités auxquelles on ne pouvait pas penser à l’époque, telles que des vidéos de haute qualité, le Wi-Fi intégré et le système d’exploitation Android sur le téléviseur. Les téléviseurs Hisense sont populaires dans cette catégorie. Pour contrôler n’importe quel téléviseur, y compris Hisense Smart TV, vous avez besoin de télécommandes éligibles. Mais que se passe-t-il si vous perdez votre télécommande ou si elle cesse de fonctionner ? Eh bien, nous avons quelques méthodes qui vous aideront dans de tels cas. Ici tu sauras comment utiliser Hisense TV sans télécommande.

Les téléviseurs Hisense sont également équipés des dernières technologies telles que la prise en charge de l’affichage HDR10, Dolby Vision et Audio, et même la possibilité de télécharger et d’installer des applications. De plus, il existe une grande variété de modèles et de gammes parmi lesquels une personne peut choisir. Et non seulement cela, mais la télécommande pour ces téléviseurs est désormais intelligente et vous permet de contrôler les téléviseurs en quelques clics. Alors, que faites-vous si vous perdez votre télécommande TV Hisense ? Vous pouvez simplement suivre ce guide qui vous montrera différentes façons d’utiliser Hisense TV sans télécommande.

Comment utiliser Hisense TV sans télécommande

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudriez des alternatives à une télécommande pour utiliser votre téléviseur HiSense. Peut-être que la télécommande est cassée et que vous en attendez une nouvelle que vous venez de commander, que les piles sont épuisées ou que vous avez simplement égaré la télécommande elle-même. Quelle que soit la raison, voici quelques façons d’utiliser votre téléviseur Hisense sans télécommande.

Méthode 1 : Utiliser les boutons sur le téléviseur Hisense

La plupart des téléviseurs auront des boutons pour les commandes d’alimentation, de paramètres, de canal et de volume. Vous pouvez toujours appuyer sur ces boutons pour contrôler Hisense Smart TV sans télécommande. Ce n’est qu’une façon d’utiliser votre téléviseur Hisense sans avoir besoin d’avoir une télécommande. Les derniers téléviseurs ne comportent pas beaucoup de boutons, à l’exception du bouton d’alimentation que vous pouvez utiliser pour éteindre et allumer le téléviseur Hisense sans télécommande.

Méthode 2 : Utiliser l’application Roku pour les téléviseurs RokuOS Hisense

RokuOS est un système d’exploitation TV populaire fourni avec une variété de téléviseurs intelligents Hisense. Et, si vous avez perdu la télécommande d’un téléviseur intelligent Roku Hisense, suivez ces étapes.

Téléchargez l’application Roku disponible pour Android aussi bien que iOS dispositifs. Une fois l’application installée, lancez-la et recherchez la Smart TV Hisense.

Assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi. Une fois que vous êtes connecté au téléviseur, appuyez sur l’onglet Télécommande qui se trouve en bas de l’écran. Maintenant, pour allumer le téléviseur, appuyez simplement sur le bouton d’alimentation qui se trouve au centre de l’écran de l’application. Et voila. Vous pouvez contrôler la chaîne, régler le volume et parcourir facilement le menu des paramètres sur un téléviseur Roku Hisense sans télécommande.

Méthode 3 : Utiliser l’application Android TV Remote pour les téléviseurs Hisense

Les nouveaux téléviseurs intelligents Hisense sont livrés avec le système d’exploitation Android de Google dès la sortie de la boîte. Et, si vous avez perdu la télécommande de votre Hisense Android TV, vous pouvez toujours utiliser Hisense TV. Grâce à l’application Android Remote TV. Vous pouvez en savoir plus sur l’application ici.

Vous pouvez télécharger l’application Android TV à partir du PlayStore et le Magasin d’applications. Lancez l’application et acceptez les termes et conditions.

Depuis l’application, recherchez la Smart TV Hisense. Assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi. Connectez-vous au téléviseur et couplez-le avec le code sur votre appareil mobile. Enfin, allumez votre téléviseur intelligent Hisense immédiatement depuis l’application Android TV Remote.

Et c’est ainsi que vous utilisez le téléviseur intelligent Hisense sans télécommande. En dehors de cela, vous pouvez également utiliser le clavier de l’application pour saisir du texte sur le téléviseur. Il y a aussi un pavé tactile dans l’application que vous pouvez utiliser comme souris pour naviguer sur votre téléviseur.

Méthode 4 : Utilisez Google Assistant pour contrôler la Smart TV Hisense

Google Assistant est un service d’assistant vocal populaire de Google qui peut être utilisé pour contrôler un grand nombre de vos appareils domestiques intelligents. Voyons comment utiliser Google Assistant pour contrôler votre téléviseur intelligent Hisense

Téléchargez l’application Google Home sur Android ou iOS Téléphone (s. Assurez-vous que votre téléphone et le téléviseur sont connectés au réseau Wi-Fi intelligent.

Dans l’application Google Home, vous pourrez voir votre téléviseur. Appuyez dessus pour le connecter à votre application Google Home. Une fois connecté, vous pourrez désormais contrôler votre téléviseur directement depuis l’application Google Home. Vous pouvez même utiliser Google Assistant pour contrôler le téléviseur. Diverses commandes telles que « OK Google éteindre la télévision », « OK Google, augmentez/baissez le volume », etc.

Vous pouvez même demander à l’assistant de lire une vidéo particulière de Youtube.

L’application Google Home aura également des commandes à l’écran telles que la possibilité de lire ou de mettre en pause la vidéo et même d’augmenter ou de diminuer le volume à l’aide du curseur à l’écran de votre appareil mobile.

Méthode 5 : Contrôlez la Smart TV Hisense avec l’infrarouge depuis un mobile

La plupart des téléviseurs auront un capteur infrarouge sur eux-mêmes qui est utilisé par la télécommande du téléviseur pour détecter les entrées de celui-ci. Il existe de nombreux téléphones Android sur le marché dotés d’un capteur infrarouge intégré. Vous pouvez en profiter assez facilement en utilisant des applications distantes telles que MiRemote qui prend en charge un grand nombre d’appareils. Des téléviseurs aux climatiseurs, la télécommande fonctionne la plupart du temps. Cette méthode ne fonctionnera que si votre appareil mobile dispose d’un capteur infrarouge.

Méthode 6 : Utiliser une télécommande universelle

Maintenant, si vous ne trouvez tout simplement pas la télécommande d’origine pour votre Hisense Smart TV, la meilleure option pour vous est de vous procurer une télécommande universelle. Si vous avez une télécommande DirectTV qui traîne ou si vous pouvez mettre la main sur une télécommande DirecTV, vous pouvez simplement programmer la télécommande pour qu’elle soit utilisée comme télécommande TV de votre Hisense. Vous pouvez consulter ce guide pour savoir comment programmer une télécommande DirecTV sur votre téléviseur intelligent Hisense. Il vous suffira de vous procurer le Recherche de code à distance DirecTV page qui vous montre les codes pour programmer la Smart TV Hisense.

Méthode 7 : Utilisez l’application RemoteNOW

Si tout échoue, la dernière option qui reste est d’utiliser l’application Hisense RemoteNOW. Il s’agit d’une application officielle conçue par Hisense pour ses téléviseurs intelligents Hisense. Cependant, vous devez comprendre que l’application fonctionnera avec un nombre limité de modèles de téléviseurs Hisense. Voici la liste des modèles.

Année modèle Lancement du modèle 2018 P5, P6, P7, P8, P9 2019 R4, R5, R6, R7, R8 2020 S4, S5, SX, S8, Q7, Q9 2021 A4G, A6G, A7G, U7G, U8G, U9G

L’application est disponible sur Android et iOS appareils téléchargeables gratuitement. Pour utiliser cette application, connectez simplement votre Hisense Smart TV et votre appareil mobile au même réseau Wifi.

Cela fait, lancez l’application RemoteNOW et appuyez sur l’icône TV dans le coin supérieur droit. Vous pouvez utiliser le trackpad pour naviguer dans votre téléviseur. Les autres choses que vous pouvez faire avec l’application sont :

Commutateur de canal

Contrôle du volume

Accédez à diverses applications

Flux Anyview

Clavier pour taper ou saisir du texte sur votre téléviseur

Conclusion

Voici quelques façons que vous pouvez utiliser pour contrôler HiSense TV sans télécommande. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas utiliser votre téléphone portable comme télécommande, vous pouvez toujours commander une télécommande de remplacement ou obtenir une télécommande qui fonctionne universellement avec presque toutes les marques de téléviseurs. Nous espérons que ce guide vous a aidé à apprendre à utiliser le téléviseur intelligent Hisense sans télécommande.

