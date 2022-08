5 mini-séries HBO Max pour commencer et se terminer en août

Faire des marathons en série, c’est bien, mais pour l’hiver, c’est-à-dire quand on a envie de s’asseoir sur le canapé du salon, de prendre le bol de pop-corn et de rester à la maison pour se débarrasser du froid extérieur. Mais pas en été, le mieux est de sortir, de marcher, de profiter de la plage ou de la montagne et de consacrer du temps à engloutir beaucoup d’épisodes d’affilée, étant le format mini-série, avec peu d’épisodes et pas trop long, parfait pour cette fois.

5 séries à regarder rapidement sur HBO Max

A tel point que nous avons décidé de sélectionner cinq alternatives que vous n’avez pas vues pareilles mais qui sont à voir absolument, au moins une fois dans une vie et dont la durée est parfaite pour commencer et terminer ce mois d’août. Tout à vous.

Le Pacifique

Avec la facture et la qualité de l’usine de Spielberg, The Pacific est une sorte de proche parent de cette autre série aussi glorieuse et que, par hasard, vous avez également disponible sur HBO Max, comme Blood Brothers. Dans ce cas, la fiction nous raconte les expériences d’un peloton de soldats de l’armée américaine lors de leur participation à la campagne du Pacifique tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Sensationnel.

Mme Fletcher

Qu’arrive-t-il à une mère d’âge moyen qui a élevé son fils et voit son fils partir à l’université ? Eh bien, elle commence à se consacrer plus de temps et, de manière naturelle, elle commence à récupérer d’anciens désirs et rêves. Et l’un d’eux est la perception d’une liberté sexuelle qu’il veut expérimenter. Le reste, vous pouvez l’imaginer, bien qu’en cours de route, cela vous fasse exploser quelques rires. Divertissant.

mcmillions

Jouez-vous au McDonald’s Monopoly ? Eh bien, alors vous devriez voir cette mini-série documentaire HBO Max qui raconte l’histoire des premières éditions de ce jeu à succès, qui a réussi à multiplier les ventes de la marque de restauration rapide mais, malheureusement, a été manipulé pour que les prix les plus importants ne soient jamais venus le public général. Cette série raconte l’enquête menée par le FBI et découvre comment les criminels ont réussi à échapper à toutes les mesures de sécurité prises par l’entreprise elle-même. Voir, c’est croire.

Le complot contre l’Amérique

Si vous avez aimé The Man in the High Castle sur Prime Video, cette série HBO Max vous captivera également. The Conspiracy Against America nous emmène dans une époque qui n’a jamais existé mais qui spécule sur la victoire électorale de Charles Lindbergh, un aviateur devenu héros dans les années 20 du siècle dernier aux États-Unis, et dont cette fiction fait le premier président des États-Unis. Pays qui embrasse le fascisme. A partir de ce moment, les Juifs commenceront à être persécutés et un régime autoritaire se déchaînera dans ce qui était jusqu’alors le berceau de la liberté. Que ce passerait-il si…?

Veilleurs

Si après avoir terminé la troisième saison de The Boys vous avez un costume de série de super-héros qui ne rentre pas dans le moule créé par Marvel Studios, alors il faut voir l’adaptation de la grande bande dessinée d’Alan Moore réalisée par un autre illustre du panorama sériéphile, comme Damon Lindelof, l’un des pères du légendaire Lost et responsable du superbe The Leftovers.