Les cartes graphiques Intel Arc sont-elles mortes à l’arrivée ?

Dans le contexte : Intel allait toujours avoir du mal avec le lancement de ses cartes graphiques dédiées Arc face à une concurrence féroce, une économie rude, et des performances médiocres, souvent boguées. Mais la société n’était probablement pas préparée au niveau d’apathie qui aurait poussé même ses partenaires constructeurs à éviter les cartes Arc.

Igor Wallossek d’Igor’s Lab écrit qu’il a parlé à certains revendeurs, distributeurs potentiels et fabricants de la zone européenne des cartes Arc d’Intel, et qu’il y avait peu d’intérêt à trouver. On prétend que, contrairement à Nvidia et AMD, Intel ne pouvait ou ne voulait donner aucune garantie de prix, et ses politiques relatives aux RMA et aux retours étaient bien pires que celles de ses concurrents.

Wallossek note qu’Intel semble se concentrer sur les intégrateurs de systèmes et les clients OEM pour ses cartes Alchemist et rendre le marché public beaucoup moins prioritaire (ou pas du tout prioritaire). On prétend également que l’un des grands partenaires constructeurs du conseil d’administration a complètement arrêté la production des cartes d’Intel en raison de problèmes de qualité, ce qui semble certainement inquiétant.

Notre propre Steve Walton a récemment examiné l’Arc 3 A380 d’entrée de gamme, la seule carte de la série sortie jusqu’à présent, et elle n’est disponible qu’en Chine. La carte devrait coûter entre 120 $ et 130 $, ce qui en fait l’un des nouveaux GPU les moins chers, mais les résultats suggèrent un scénario « obtenez ce que vous payez ». Et c’est généreux: le RX 570 de 5 ans qui coûtait à l’origine 170 $ le surpasse.

De plus, l’Arc 3 A380 nécessite toujours beaucoup plus de support en ce qui concerne les drivers, et les performances chutent sans la barre redimensionnable, même si Intel devrait être en mesure de résoudre ces problèmes.

Les problèmes d’Arc ont été exacerbés par le récent rapport financier d’Intel qui a révélé que son groupe Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) avait enregistré une perte d’exploitation de 507 millions de dollars au cours du trimestre précédent, en raison de l’affaiblissement de la demande de PC et de composants. Une grande partie de l’argent est immobilisée dans « les réserves de stock et les investissements de la roadmap », a expliqué Intel.

Le PDG Pat Gelsinger a révélé que la société n’atteindrait pas son objectif interne de vendre quatre millions de GPU Arc cette année. Il a également parlé des problèmes de driver dont tant de critiques se sont plaints. « Nous pensions que nous serions en mesure de tirer parti de la pile logicielle graphique intégrée, et elle était totalement inadéquate pour les niveaux de performances, la compatibilité des jeux, etc., dont nous avions besoin », a déclaré Gelsinger.

Certains dans l’industrie disent qu’Intel envisage même de jeter l’éponge et de fermer l’ensemble du projet Alchemist en raison de ses dépenses et de son manque apparent d’intérêt, rejoignant Optane dans le cimetière technologique.

Une annulation complète est un scénario extrême. Des choses devrait s’améliorer au moment où les cartes Arc obtiennent leur lancement complet, mais cela ne semble certainement pas bon pour Chipzilla. Au moins, l’encodeur hardware AV1 de l’Arc A380 a battu les encodeurs H.264 de Nvidia et d’AMD lors des premiers tests dans le monde réel, donc voilà.