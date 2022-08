ChatsBack, récupérez les conversations WhatsApp perdues

L’application de messagerie la plus populaire du marché est également vitale dans notre quotidien. Un ensemble de souvenirs se trouve dans WhatsApp et nous supprimons souvent des messages pour le simple fait de ne pas avoir d’espace sur l’appareil ou par négligence. Heureusement, nous avons découvert iMyFone ChatsBack for WhatsApp, une application pour récupérer confortablement les données de notre WhatsApp.

ChatsBack, l’allié pour sauver les conversations et photos WhatsApp

Tout commence par le téléchargement de l’application sur notre PC. Ensuite, nous devons connecter notre smartphone (iOS ou Android) via un câble USB. Ensuite, le processus ne pourrait pas être plus simple, il lira les informations sur notre smartphone et nous les montrera dans un ordre confortable.

Grâce à cette application, nous ne récupérons pas seulement les conversations. Dans ce lien, nous pouvons voir comment récupérer des photos WhatsApp supprimées ou comment récupérer le journal des appels supprimé. Lors de nos tests avec un iPhone XR et en utilisant une Surface Pro X, le résultat a été comme prévu, récupérant les conversations supprimées et les photos supprimées pour tester le fonctionnement de cette application.

Ceci est d’une grande importance pour avoir toutes les informations de notre WhatsApp quand nous le voulons. Comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, cette application contient de nombreuses informations personnelles que nous devrions pouvoir gérer à notre guise. Cependant, WhatsApp est très jaloux lorsqu’il s’agit de partager des données qui sont les nôtres.

Bien sûr, si vous avez des doutes sur la sécurité lors de l’utilisation de cette application, vous pouvez transférer les informations sur votre PC sans connexion Internet. Garantissant ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une connexion Internet pour utiliser l’application. De iMyFone, ils garantissent que notre vie privée et nos données sont en sécurité. Un excellent moyen de transférer des données WhatsApp sur notre PC et non seulement de récupérer mais de ne jamais perdre les données qui nous intéressent.