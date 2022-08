Six nouvelles espèces de minuscules grenouilles découvertes dans les forêts du Mexique

Ils sont parmi les plus petits au monde et ne dépassent pas 15 millimètres. Ils se cachaient à la vue de tous dans les collections du Cambridge University Museum of Zoology mais n’avaient jamais été identifiés.

Craugastor rubinus sur une pièce de 10 pesos mexicains / Eric Smith, Université du Texas à Arlington

Six espèces de minuscules grenouilles, qui ne dépassent pas 15 millimètres, ont été découvertes par une équipe de recherche internationale qui les a décrites pour la première fois alors qu’elles se cachaient à la vue de tous dans les collections du musée de zoologie de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni. Les petites créatures font partie d’un genre appelé Craugastor et ils sont très difficiles à distinguer les uns des autres, car ils se ressemblent beaucoup. Repérés et collectés dans les forêts du Mexique, ils ont été étiquetés comme Craugastor inconnupeut-être appartenant à l’espèce Craugastor pygmaeus ou Craugastor hobartsmithiideux autres types de grenouilles mexicaines, mais jusqu’à présent, les chercheurs n’avaient pas été en mesure de déterminer exactement à quelle espèce elles appartenaient.

De nouvelles analyses génétiques, qui ont examiné environ 500 spécimens de grenouilles provenant de musées du monde entier, ont permis de vérifier en détail la similarité de leurs gènes avec ceux d’autres espèces, et d’identifier les six nouvelles espèces. Les résultats de la recherche, publiés en détail dans la revue scientifique Monographies herpétologiquesont suggéré qu’il pourrait y avoir de nombreuses autres espèces non classées au Mexique, en particulier dans la Sierra Madre de Chiapas et sur les pentes de la Sierra Madre del Sur et de la ceinture volcanique transmessicaine qui composent le bassin versant de la rivière Balsas.

De minuscules grenouilles au rôle écologique énorme

Les espèces nouvellement identifiées sont très intéressantes pour de nombreuses raisons, selon les chercheurs. « Ce que je trouve fascinant chez ces grenouilles, c’est leur petite taille – a déclaré Tom Jameson, chercheur au Département de zoologie de l’Université de Cambridge et au Musée universitaire de zoologie, qui a dirigé l’étude. Lorsque ces créatures sont aussi petites, elles cessent de se comporter comme des grenouilles et ne jouent plus le rôle de grenouilles normales dans un écosystème. Au contraire, ils ont un rôle écologique beaucoup plus proche de celui des insectes« .

Craugastor bitonium / Eric Smith, Université du Texas à Arlington

Selon les chercheurs, les six nouvelles espèces, toutes plus petites qu’une pièce de monnaie lorsqu’elles sont pleinement développées, ont probablement évolué jusqu’à une taille telle qu’elles puissent vivre dans les sous-bois des forêts. « Vivre dans cet écosystème de litière de forêt humide offre de nombreux avantages pour un animal, donnant accès à des proies cachées dans ses profondeurs et à l’abri des prédateurs, avec une humidité élevée pour les empêcher de se dessécher. – a ajouté Jameson -. Certaines des grenouilles de ce groupe (par exemple le très répandu Craugastor pygmaeus) sont potentiellement hyper abondantes, avec plusieurs millions de spécimens remplissant la litière de feuilles des forêts dans lesquelles elles vivent. Il s’agit donc d’une énorme biomasse, ce qui rend ces grenouilles incroyablement importantes dans la chaîne alimentaire, formant potentiellement la base sur laquelle se construit tout l’écosystème forestier. De nombreux autres animaux les utiliseront comme source de nourriture : lézards, petits mammifères, oiseaux, autres grenouilles et même insectes. Sans ces grenouilles, tout l’écosystème s’effondrerait« .

Craugastor cueyatl (cueyatl indique « grenouille » dans l’une des langues indigènes du Mexique Nahuatl) / Eric Smith, Université du Texas à Arlington

Certaines des grenouilles nouvellement identifiées ne peuvent être trouvées que dans un petit endroit au Mexique. « Ils sont probablement microendémiques, ce qui indique qu’ils ne se trouvent que dans une petite zone. Cela indique que si cette zone est détruite ou endommagée, par exemple par la déforestation ou la pollution, l’espèce entière pourrait disparaître.souligne Jameson. En ce sens, dans le cadre des travaux, l’équipe a identifié les zones où se trouvent ces espèces. « Cela indique que nous pouvons dire si les espèces ont déjà un certain niveau de protection ou si elles en sont complètement privées. Et, sur la base de ces informations, nous avons recommandé l’expansion et la connexion des aires protégées existantes et la création de nouvelles aires protégées.« .

Les nouvelles espèces ont été nommées Craugastor bitonium, Craugastor candelariensis, Craugastor cueyatl, Craugastor polaclavus, Craugastor portilloensis Et Craugastor rubinus. Cette dernière, notamment, tire son nom des mines situées sur le versant où vivent les grenouilles. Par conséquent, a conclu Jameson, l’expansion d’une seule de ces mines pourrait anéantir ces grenouilles pour toujours.