Samsung pourrait changer les noms des Galaxy Z Fold et Flip 4 en raison d’une association russe

Moulin à rumeurs : Samsung dévoilera ses téléphones pliables de nouvelle génération le 10 août lors de l’événement Unpacked de la société. Nous ne nous attendons pas à voir trop de changements cette année, en particulier en ce qui concerne la conception, mais il y a des rumeurs selon lesquelles la société apporterait un changement de nom mineur mais significatif aux deux appareils.

Selon le leaker SnoopyTech, Samsung supprimera le « Z » des noms du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4, un changement qui s’appliquera également à tous les futurs pliables de la série.

Samsung Electronics essaie de se débarrasser de la lettre « Z » dans sa série de téléphones pliables. A partir de Flip/Fold 4, la lettre ne sera plus imprimée sur les cartons. C’est parce que l’armée russe utilise la lettre. — SnoopyTech (@_snoopytech_) 2 août 2022

Alors que la majorité des consommateurs ont tendance à ne pas mentionner la partie Z lorsqu’ils parlent de Galaxy Folds et Galaxy Flips, la raison de la prétendue décision de Samsung est la connotation négative derrière la lettre suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Des lettres en forme de Z peintes à la main ont été repérées sur des chars et des camions militaires russes à la frontière ukrainienne quelques jours avant l’invasion en février, et depuis lors, elles sont utilisées comme symbole de support à la Russie. Il existe plusieurs théories sur ce qu’il représente, de Zapad (ouest), où les troupes russes étaient stationnées, à Za pobedu (« pour la victoire »).

Un présentateur de nouvelles russe en avril a affirmé que le Z était en fait deux numéros 7 l’un sur l’autre, l’un d’eux à l’envers et à l’envers, représentant les 77 ans depuis le Jour de la Victoire – la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ce clip explique également ce que le « Z » est censé symboliser : deux chiffres 7 empilés (dont l’un à l’envers), représentant 77 ans depuis le Jour de la Victoire. Ainsi, pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale, Poutine a décidé de lancer une WWZ. https://t.co/WOvki2nChj – Julia Davis (@JuliaDavisNews) 19 avril 2022

Ce n’est encore qu’une rumeur qui doit être socket avec une dose de sel, mais c’est crédible, d’autant plus que Samsung a déjà retiré le Z du Flip 3 et du Fold 3 dans les pays baltes comme l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie en avril. La société est également l’une des nombreuses entreprises à avoir cessé de faire des affaires en Russie, après avoir interdit les expéditions de smartphones vers le pays en mars.

En mai, le joueur russe de DOTA 2 Ivan « Pure » Moskalenko a vu son équipe disqualifiée d’un tournoi et son contrat a été résilié après avoir affiché ce qui semblait être le symbole Z lors d’un match en direct. Il a prétendu que c’était un « accident » sans s’excuser.

Ког’а пытаешься весь интернет наебать что вышло случайно. -аль ты тварь намеренно все ‘орисовывал. pic.twitter.com/JPpfqiS1GD — ‘иктор ‘олков (@KoTHunt) 29 avril 2022

Nous découvrirons si les prochains téléphones de Samsung s’appellent le Galaxy Z Fold/Flip 4 ou s’ils abandonnent le Z dans exactement une semaine à partir de maintenant. En attendant, consultez ces rendus officiels divulgués des deux appareils, qui affichent la lettre Z.