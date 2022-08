OWC lance une nouvelle version 4 To de son SSD portable Envoy Pro FX avec Thunderbolt

OWC élargit une fois de plus sa gamme d’accessoires compatibles Thunderbolt qui sont des compagnons parfaits pour les utilisateurs de Mac. Cette fois, la société élargit sa gamme de SSD portables Envoy Pro FX avec une nouvelle option de 4 To qui offre un lecteur alimenté par bus avec des vitesses allant jusqu’à 2800 Mo/s.

La marque de SSD Envoy Pro FX d’OWC est devenue un choix populaire parmi les utilisateurs de Mac depuis son lancement. Ils offrent un design incroyablement compact et élégant avec des options de connectivité Thunderbolt et USB. La conception est également conforme à la norme IP67, ce qui la rend résistante à la poussière, aux chutes et à l’eau.

L’OWC Envoy Pro FX est élégant, avec un boîtier en aluminium gris anthracite dissipant la chaleur et classé IP67 afin que vous puissiez travailler dans les environnements les plus sales et les plus humides. Affrontez la jungle urbaine ou un plateau de cinéma chaotique avec la certitude absolue que vos données sont protégées par une résistance aux chutes de niveau militaire certifiée MIL-STD810G. Il est si résistant qu’il a été envoyé dans l’espace et à bord de la fusée Blue Origin New Shepard.

L’une des caractéristiques les plus remarquables des SSD Envoy Pro FX, y compris cette nouvelle option de 4 To, est qu’ils sont alimentés par bus. Cela indique que vous n’avez pas besoin d’un câble d’alimentation séparé ou d’un adaptateur secteur d’aucune sorte. Le disque est entièrement alimenté via la connexion Thunderbolt ou USB à votre Mac.

Les autres spécifications et fonctionnalités incluent :

Boîtier en aluminium sans ventilateur et dissipateur de chaleur pour un fonctionnement sans distraction

Le câble Thunderbolt/USB inclus se branche sur n’importe quelle machine, n’importe où

Garantie limitée OWC jusqu’à 3 ans et assistance à vie basée aux États-Unis

Capacité de performance jusqu’à 2800 Mo/s avec Thunderbolt

La technologie de stockage avancée avec prise en charge TRIM fonctionne avec Thunderbolt pour offrir les performances de disque portable les plus rapides et les plus fiables

La nouvelle configuration de 4 To du SSD Envoy Pro FX est disponible à la commande aujourd’hui sur le site Web d’OWC pour 899 $. Il est également disponible dans d’autres configurations allant de 240 Go à 2 To avec des prix à partir de 219 $.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :